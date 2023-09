Michelin v znamenju srečne sedmice, od Hiše Franko do Restavracije Milka

Verjetno najbolj pričakovani kulinarični dogodek pri nas je postregel z dvema presenečenjema: Hiša Franko, v kateri široko mednarodno ekipo vodi chefinja Ana Roš, je dobila tri Michelinove zvezdice, dve slavni zvezdici so pripeli kranjskogorski Restavraciji Milka, kjer zgolj sedemčlansko ekipo vodi inovativni chef David Žefran.

Poleg tega je v Sloveniji sedem restavracij z eno mišelinko ter prav toliko restavracij, označenih z oznako Bib Gourmand. Številka sedem se nato ponovi še enkrat, kajti toliko restavracij ima pri nas zeleno Michelinovo zvezdico. To pomeni, da se Slovenija po številu zelenih zvezdic, ki označujejo trajnostno usmerjeno kulinariko, uvršča v sam svetovni vrh. Letos se je dosedanjim zelenim zvezdicam (Hiša Linhart, Gostilna Krištof, Gostilna Mahorčič, Gostilna Repovž, Gostišče Grič in že omenjena Hiša Franko) pridružila še Špacapanova Hiša s Komna na Krasu, ki jo vodi chef Ago Špacapan.

Uresničene sanje

»Mislim, da so se s tem uresničile sanje nadarjene mlade ekipe, ki dela v Hiši Franko,« je po podelitvi dejala chefinja Ana Roš. Kot je dodala, so tri zvezdice tudi nagrada za lokalna in ekološka povezovanja s kmetovalci ter slovenskimi vinarji. V prihodnosti bodo stremeli k novim izboljšavam, je poudarila Roševa, ki ima poleg Hiše Franko pod svojim okriljem še dve gastronomski postojanki v Ljubljani: Pekarno Ana ter bistro Ana in Slon. Naša najbolj znana chefinja je še napovedala, da bodo ljubljanski bistro kmalu preselili v Knafljev prehod, in optimistično dodala: »Prihodnost je svetla in lepa.« Hiša Franko se je s tremi zvezdicami pridružila 140 restavracijam po svetu, označenimi z najvišjim številom Michelinovih zvezdic, hkrati pa je postala ena od zgolj 32 svetovnih restavracij, ki poleg treh zvezdic nosijo še zeleno oznako za trajnostno kulinariko.

Veselje je včeraj objelo tudi chefa Davida Žefrana, ki vodi Restavracijo Milka. Prvi Michelinovi zvezdici, ki jo je kranjskogorska restavracija osvojila lani po komaj nekaj mesecih delovanja, je zgolj sedemčlanska ekipa pod vodstvom chefa zdaj dodala še drugo. »Že od začetka delamo na tem, da bi našim gostom ponudili zadovoljstvo. Hočemo biti najboljši, vendar zvezdice niso naš cilj. To je nekaj, kar pride zraven.« Žefran, ki se je v kulinariko podal pred sedmimi leti, prej pa je študiral sociologijo, je še dodal, da tovrstne nagrade poleg zadovoljstva prinašajo tudi pritisk.

Zeleno Michelinovo zvezdico so podelili sedmim restavracijam. FOTO: Črt Piksi

Sedem z eno zvezdico

Kot zapisano, je v Sloveniji tudi sedem restavracij z eno Michelinovo zvezdico, in to so: COB (chef Filip Matjaž), Restavracija Dam (chef Uroš Fakuč), Gostilna pri Lojzetu (chef Tomaž Kavčič), Grič (chef Luka Košir), Hiša Denk (chef Gregor Vračko), Hiša Linhart (chef Uroš Štefelin) ter Restavracija Strelec (chef Igor Jagodic).

Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), je ob tem poudarila: »Danes je resnično izjemen dan za slovensko kulinariko. Michelin je že četrto leto zapored razglasil rezultate ocenjevanja za Slovenijo in težko bi bili bolj ponosni na naše vrhunske kuharske mojstrice in mojstre.«

Skupno se je v znani kulinarični vodnik letos uvrstilo 59 slovenskih restavracij. Večino so jih Michelinovi inšpektorji uvrstili v svoj izbor (torej: priporočila) za Slovenijo.

Sicer pa tiskane izdaje rdečega gastronomskega vodnika Michelin Guide Slovenia 2023 včeraj še niso predstavili, kajti slovenska različica težko pričakovane knjižica, ki ljubiteljem gastronomije kaže pot do najboljših restavracij, izide konec septembra.