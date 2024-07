Meteorolog Gregorčič: Vročinski val se nadaljuje, osvežitev bo šele ...

Danes prognostiki napovedujejo večinoma jasno vreme. Živo srebro se bo povzpelo največ do 29 oz. 35 °C.

Jutri bo nebo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 37 °C.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo sončno in vroče poletno vreme. Jutri bo sončno in vroče, predvsem v Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

»Prehodno so bile danes zaradi bolj suhega zraka jutranje temperature zraka nekoliko nižje, a vročina se bo čez dan spet stopnjevala. Torek bo v notranjosti Slovenije najbolj vroč dan v tem tednu, maksimalne temperature bodo 35 stopinj ali pa celo kako stopinjo več, od srede pa bo stopinjo ali dve manj vroče,« je za Slovenske novice sporočil meteorolog Branko Gregorčič.

»Bo pa zaradi povišane vlage spet bolj soparno,« je dodal. »V sredo se bo vročina ob šibki burji preselila na Primorsko, kjer bodo popoldanske temperature od srede do sobote lahko dosegale tudi okoli 37 °C. S tem se bo povečala tudi požarna ogroženost.«

Vročinske nevihte in neurja

Napoveduje možnost vročinskih neviht predvsem na severu Slovenije, možne bodo že v sredo in v četrtek, »nekaj več neviht pa lahko verjetno pričakujemo v petek, 19. 7. Takrat bo morda nastalo tudi kakšno krajevno neurje, a za podrobnejšo napoved je še prezgodaj,« pravi Gregorčič.

»Vročinski val se bo, kot kaže, nadaljeval nekako do sredine prihodnjega tedna. Aktualne napovedi kažejo na osvežitev šele po 23. 7. 2024,« je zaključil.

Drugo polovico tedna bo zaznamovalo sonce, v notranjosti Slovenije bodo temperature malo padle. Verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Ne pozabite na živali. FOTO: Chalabala Getty Images/istockphoto

Danes bodite predvsem sredi dneva in popoldneva po nižinah pripravljeni na veliko toplotno obremenitev. Nosite lahka oblačila, pijte veliko vode in ne puščajte otrok in živali v avtomobilu.