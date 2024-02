Matoz rešil Rudijeve krave, bo rešil še nadvoz?

»Ko se je minula leta gradil krožni tok v Trebnjem, je čez naš most šlo 80 odstotkov vsega prometa. Takrat ni nikogar brigalo, kaj ta most še zmore pa kako je zvarjena ograja. Zdaj nam ga bodo pa kar zrušili, to ni prav,« pove Brane Makovec iz Benečije, kraja pri Trebnjem. Že Marija Terezija je dala urediti pot od Štefana do Benečije, leta zatem, v socializmu, so zgradili cesto bratstva in enotnosti. Pisalo se je leto 1958. Cesta je dolino reke Temenice prerezala. »Čez noč so bili travniki in naše njive na drugi strani,« se spominja Brane. Takrat so zgradili nadvoze, tudi tega, ki še danes povezuje Benečijo s Štefanom ter ljudem iz Dobrniča omogoči, da se izognejo središču Trebnjega na poti do Štefana, Velike Loke, Šentlovrenca ... A ne bo več tako!

Okoli riti v varžet

»Lani so nas obvestili, da bodo rušili nadvoz. Ob tem smo tudi izvedeli, da se ne bo zgodilo, kar nam je bilo obljubljano ves čas, odkar se je gradila avtocesta, torej od leta 2009. V načrtih je bilo jasno napisano: ko se poruši nadvoz, pa ni edini tod, poleg nas so še nadvozi Štefan, Belšinja vas, Podboršt, Kukenberk, se naredi na istem mestu križišče. A se ne bo naredilo očitno nič. Do leta 2017 je bilo to križišče še zarisano v načrtih, zdaj ne več,« je ogorčen Dean Verbič, predsednik Krajevne skupnosti Štefan, v katero spada Benečija.

»Krajani smo stopili skupaj, obrnili smo se na Občino Trebnje in Direkcijo za infrastrukturo RS. Pa se ni premaknilo nič. Smo pa le izvedeli, da naj bi nekdanji župan Alojzij Kastelic dal napisati dopis, v katerem piše, da po rušenju nadvoza Benečija ni treba narediti navezave na hitro cesto,« je dodal Verbič.

Klicali smo nekdanjega župana Kastelica, a je telefon zvonil v prazno.

»Zdaj bom moral narediti štiri kilometre, da bom prišel na travnik, ki je sicer 100 metrov proč. Poleti bom moral z balirko na travnik. Balirka je široka, bale tudi, tu so še vilice, s katerimi delam. Moral bom skozi center Trebnjega, kjer je že tako ozko,« opozarja kmet Brane Makovec. Meni, da na to ni nihče mislil.

V prihodnjih letih bo na drugi strani zrasla šola. Pa bodo morali otroci okoli čez mesto, več kot štiri kilometre, namesto teh par sto metrov. Ko pride čez most, ga že čaka pločnik, na poti do Trebnjega ga ni.

»PGD Trebnje opravi več kot 100 prostovoljnih intervencij. Iz Benečije nas je pet operativnih gasilcev, ki do porušitve nadvoza porabimo za pot od doma do gasilskega doma dve minuti. Ko nadvoza ne bo, bo trajalo šest minut, če bodo na cesti idealne razmere. Očitno se reševanj ne bomo več mogli udeleževati. Če bo moštvo premajhno za reševanje, nas bodo čakali, kar pa pomeni 5, 10 minut dlje za tistega, ki potrebuje pomoč,« opozarja Urban Hren, med letoma 2018 in 2023 poveljnik PGD Trebnje. »Kaj bomo naredili? Tisti, ki pride podirat nadvoz, ni nič kriv. En dan se lahko upiramo in mu to preprečimo. Pa bodo spet prišli naslednji dan,« se krajan Aleš Rebolj zaveda, da prave moči ali vzvoda za preprečitev rušenja nimajo.

Občina proti rušenju

»Pogodba z izvajalcem je že podpisana, rušitev objekta je predvidena v naslednjih dneh. Javna pot, ki zdaj poteka čez nadvoz Benečija, je na obeh straneh navezana na občinsko cestno omrežje in prek tega na državno cesto R2-448, odsek 0220 v centralnem krožišču Trebnje. Ko je projektant pridobival projektne pogoje na Občini Trebnje, je ta podala pobudo na MZI (ministrstvo za infrastrukturo, op. ur.) Komisiji za nivojske prehode, da se nivojski prehod Trebnje 3 ukini v zameno za zavarovanje nivojskega prehoda Velika Loka 1, čemur je komisija tudi ugodila,« na Direkciji za infrastrukturo (DRSI) razkrijejo kupčijo pod vodstvom prejšnjega občinskega vodstva, o kateri krajani niso vedeli nič.

Krajani Benečije so stopili v bran nadvozu, ki ga pogosto uporabljajo tudi rekreativci za krožno pot. FOTO: Drago Perko

DRSI so pozvali k razmisleku o odložitvi rušenja, saj jih skrbijo predvsem neusklajeni dokumenti na državnem nivoju. »Po rušenju nadvoza naj bi se ukinil tudi železniški nivojski prehod Benečija, kar pa je neusklajeno s sprejetim sklepom Vlade RS z dne 21. 12. 2023 o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na odseku Novo mesto–Ivančna Gorica,« na zmedo na DRSI odkrito opozarja Občina Trebnje, ki vztraja, da rušenje nadvoza ne pride v poštev.

»Grdo delajo z nami malimi. Morali bi poklicati odvetnika Francija Matoza. Rešil je Rudijeve krave (afera odvzem, op. ur.), morda bi tudi naš nadvoz,« še slišimo pred slovesom od krajanov Benečije.