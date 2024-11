Martinova pojedina: cene vina, jajc in piščanca v nebo

Martinovo je pred vrati in k prazniku vina in vinarjev spada tudi Martinova pojedina. Tradicionalno ob tem prazniku na mizi ne sme manjkati gos ali raca, mnogi se odločijo tudi za piščanca, pa dušeno rdeče zelje, mlinci in seveda mošt ali vino.

Precej vas bo po žepu sicer udarilo vino, za liter janževca denimo je treba v povprečju odšteti dobre štiri evre, kar je skoraj dvakrat toliko kot pred desetletjem. Še bolj se je podražilo rdeče zelje, in sicer z okrog 40 centov za kilogram na kar evro. To seveda velja za zelje, ki je zraslo na naših poljih in ni prepotovalo na stotine kilometrov, preden se je znašlo na trgovskih policah.

Mlinci so se podražili za okrog 30 odstotkov, nikar pa ne mislite, da boste prihranili, če jih pripravite sami.

Poleg vina in sveže zelenjave so namreč jajca tista, katerih cena je najbolj poletela v nebo. Če je bilo pred desetletjem za deset komadov treba odšteti malo manj kot evro in pol, pa zdaj enako število jajc pri istem ponudniku stane kar 3,10 evra! Za 90 odstotkov sta se podražila tudi moka in sončnično olje.

Na srečo je vsaj cena race ostala približno enaka

Kilogram danes stane 2,99 evra, pred leti je bilo treba za enako količino odšteti 2,69 evra. Ob tem je seveda treba upoštevati, da race, ki jih kupimo v trgovini, običajno tehtajo dva kilograma, ponekod tudi tri, ena pa je običajno dovolj za tri lačne ali štiri manj lačne jedce.

Veliko držaji je kilogram piščanca, tisti, ki je bil vzgojen v Sloveniji, stane v povprečju pet evrov in pol. Srednje velik piščanec bo sicer nasitil povprečno družino, bo pa to cenovno še vedno skoraj dvakrat toliko, kot je bilo za piščanca treba odšteti še pred nekaj leti. Podražila se je tudi gos, z dobrih štiri na šest evrov za kilogram, običajno pa ti ptiči tehtajo po tri, tako da bo treba, če se odločimo, da bomo goste razvajali z gosjo, kar globoko seči v žep.

Martinova pojedina za tričlansko družino nas bo letos torej stala med 8,3 in 20,3 evra, odvisno od izbire mesa ter brez alkohola, za enake sestavine pa bi pred leti odšteli med 6,7 in 14 evrov.