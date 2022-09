Mamica Vesna na prvi šolski dan doživela hladno prho: Kaj takega se mi še ni zgodilo

Za skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov se danes začenja novo šolsko leto, ki se po treh neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, vrača v ustaljene tirnice. Prvič bo šolski prag prestopilo 20.797 prvošolcev.

A očitno prvi šolski dan za nekatere starše ne bo takšen, kot so si ga morda sprva predstavljali. Na naše uredništvo se je obrnila bralka Vesna iz Velenja, ki bo v šolo prvič pospremila prvošolčka. Tako za otroke kot tudi za starše je to izredno pomemben dan, zato je bila presenečena, ko je izvedela, kdaj bo sprejem za prvošolčke v tamkajšnji šoli – šele popoldne. »Kaj takega se mi še ni zgodilo. Starši v Velenju moramo pripeljati svoje prvošolčke v šolo ob 17. uri.«

Na nekaj slovenskih osnovnih šolah smo preverili, ali je popoldanski sprejem prvošolcev zdaj praksa. A očitno ni tako, saj bodo – vsaj v večjih krajih – otroci prvič šolski prag prestopili že v dopoldanskih urah. V ljubljanskih šolah se bo to zgodilo med 8. in 9. uro, v Mariboru, Kopru, Murski Soboti, Kranju in Krškem pa med 10. in 11. uro.

Nekateri protikoronski ukrepi ostajajo

Letošnja generacija šolarjev novo šolsko leto začenja brez omejitev, ki so veljale med epidemijo covida 19. Kljub temu ostajajo nekateri ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Priporoča se redno prezračevanje šolskih prostorov in samotestiranje v domačem okolju (to za učence s simptomi okužbe z novim koronavirusom in tiste, ki so bili v stiku z okuženim). Za posameznika je na mesec na voljo 10 brezplačnih testov za samotestiranje, ki se lahko prevzamejo v lekarnah.