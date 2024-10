Luksuzni ljudski avto: ga že poznate?

Volkswagen ID.7 je petvratna limuzina, toda zadnja vrata se uporabno dvigajo skupaj s steklom. Prtljažni prostor je z osnovnimi 532 litri srednje velik, lepo urejen, ima dvojno dno in ga preprosto povečamo s podiranjem naslona zadnjih sedežev. S tem prostornina preseže 1,5 kubičnega metra. No, za petico bi morala biti zadnja klop razdeljena v razmerju 40:20:40, tako pa prevoz daljših predmetov za silo omogoča luknja v naslonu.

Obilo prostora

Zadaj bi se v ID.7 lahko vozili tudi funkcionarji, prostora je obilo, le kakšen košarkar bi občutil, da se streha v tem delu avtomobila polagoma spušča. Ne bi pa smel imeti težav s koleni. Celo tretji potnik na sredini sedi dovolj spodobno; tla so ravna po celotni širini.

Volkswagen ID.7 pro Izpust CO 2 : 0 g/km Zastopnik: Porsche Slovenija Cena: 54.343 evrov (testno vozilo s popusti 65.368 evrov) Euro NCAP (2023): *****

Voznikov delovni prostor je znan iz drugih idejev. Žal so tako tudi tu senzorske tipke na volanskem obroču, pri ravnanju z njimi ni bilo večjega užitka. Zaslonski duo (absurdno preprost zaslon pred voznikom in velik, 38-centimetrski zaslon na sredinski konzoli) zelo uporabno dopolnjuje prosojni zaslon s preglednimi informacijami o vožnji. Infozabavni sistem, ki rezultate prikazuje na sredinskem zaslonu, je hiter, dodelan in intuitiven, pa tudi logično zasnovan, zato uporaba ne povzroča nepotrebnega odmika pozornosti.

Voznikov delovni prostor zaznamujeta dve plati: pozitivno predstavljata preprosto upravljiv infozabavni sistem na sredinskem zaslonu in prosojni zaslon pred voznikovimi očmi, negativno pa zoprne senzorske tipke na volanu in nepotrebno podvajanje funkcionalnosti tipk in stikal na vratih.

Velja omeniti še eno nepotrebno posebnost pri modelih ID, ki se je znašla tudi v ID.7: tipke in stikala z dvema ali celo več funkcijami na vratih, denimo za nastavitev ogledal, njihovo ogrevanje, pa tudi za upravljanje stranskih šip.

Učinkovit pogon

Od nič do 100 kilometrov na uro ID.7 pospeši v 6,5 sekunde, kar je v vsakdanjem prometu nadpovprečno. In bistveno bolj prijazno do potnikov kot za polovico krajši časi pri kakšnem tekmecu.

Tale električni volkswagen je končno nekaj, kar bi ljudstvo lahko sprejelo. Če bi bila vsaj cena malo ugodnejša …

Do zdaj smo o učinkovitosti električnih volkswagnov pisali z bolj politično korektnimi besedami. Preprosto niso bili med najboljšimi. No, ID.7 je z naskokom najbolj učinkovit električni volkswagen, čeprav je najdaljši in z 2,25 tone suhe mase nikakor ne med najlažjimi.

Povprečna poraba elektrike nas je navdušila na tako rekoč vsakem popotovanju, naj bo med kilometri po mestu ali na daljših relacijskih vožnjah, tudi v vročem poletnem vremenu. V povprečju smo za sto kilometrov porabili 15,5 kWh električne energije, a smo vmes naredili selfie tudi ob podatku, da je polurna mestna vožnja preračunano zahtevala le 11,4 kWh energije na sto kilometrov. Poraba med avtocestno vožnjo na zgornjem robu omejitve se je gibala med 18 in 20 kWh. Pod črto je to pomenilo, da bi z napolnjeno baterijo s 77 kWh prevozili od 430 kilometrov po avtocesti do 520 kilometrov kombinirane vožnjo po različnih cestah.

Sedenja na zadnji klopi se v tem avtomobilu ne bi smel nihče otepati. Prostora je dovolj tako za noge kot za glavo, tudi srednji potnik bi se lahko peljal dlje kot samo do prve avtobusne postaje.

Pripombo na pogon vseeno imamo: ID.7 ne omogoča vožnje z enim pedalom, saj regeneracijo izvaja zgolj z voznim programom B, ki mu ni mogoče spreminjati moči.

Ker smo večino polnjenj izvedli doma ali na 11-kilovoltnih mestnih polnilnicah, nas je samo nekajkrat zmotilo dejstvo, da nam med polnjenjem na hitrih polnilnicah ni uspelo zaznati moči, večje od 100 kW (čeprav jo je polnilnica omogočala). Volkswagen namreč obljublja do 170 kW največje polnilne moči. Težava je lahko tudi v polnilnicah, a se nam je to zgodilo večkrat …

Udobna vožnja

S svojo pojavnostjo ID.7 sporoča, da je potovalni avtomobil, namenjen udobju. To poslanstvo opravlja z odliko, ne glede na cestne neravnine. Med bolj dinamičnim požiranjem ovinkov bi si želeli nekoliko več natančnosti volanskega mehanizma, s svojo težo avtomobil kljub zadnjemu pogonu sili k podkrmarjenju, a ga elektronika dobro obvlada. Nasploh so vgrajeni varnostni sistemi med testnimi vožnjami delovali brez težav, tako rekoč nezaznavno.

ID.7 bi bil v resnici lahko ljudski električni avtomobil, nekakšen e-passat. Že res, da bo zanj pretesna marsikatera garaža, a je po drugi strani z limuzinsko obliko bistveno manj neroden kot popularni športni terenci in morda tudi zato (še) bolj učinkovit pri pogonu. Se pa zatakne pri ceni, ki se sicer začne pri 54.000 evrih, testni primerek z dodatki stane 10 tisočakov več.