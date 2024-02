»Spoštoval bom odločitve lovske organizacije in si prizadeval za ugled lovstva ter za lovsko tovarištvo,« je le en stavek iz lovske zaprisege, ki so jo gotovo opravili tudi šentrupertski lovci, a se znašli pod drobnogledom inšpektorata. Razlog? »Po naših neuradnih, a zanesljivih virih Lovska družina (LD) Šentrupert nima gradbenega dovoljenja za objekt, ki so ga postavili na območju, ki je po občinskem zazidalnem načrtu nezazidljivo,« se je glasil del anonimke, ki se je pojavila pred dnevi. Objekt, lično zgrajen, stoji dobrih sto metrov od naselja Draga pri Šentrupertu, tam mimo teče tudi poto...