V Solčavi živi in vrtnari 81-letni Lojze Golob. Ljubitelji gora in alpinizma, predvsem tisti iz Celja in Ljubljane, ga dobro poznajo, saj je s svojimi vzponi večkrat opozoril nase. Rodil se je 21. junija 1939 v Celju, kjer je tudi gor rasel. V steni Cordillera Real v Andih leta 1964 »Po vojni nas je oče poslal v šole, da smo se izučili za poklic. Tedaj ni bil čas za filozofijo ali glasbo,« je jasen Lojze. Že v rani mladosti se je zaljubil v hribe, in sicer prav tako po zaslugi očeta, ki je njega in mlajšega brata Janeza vzel s sabo na Korošico. Osem prvenstvenih, šest prvopr...