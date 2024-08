Tilen Pahor in njegova partnerica Ines Confidenti, doma iz Postojne, sta letos v družbi družine in prijateljev opravila že drugo žetev sivke na poljih v Volčjem Gradu. Z letošnjo letino so nadvse zadovoljni. Leta 2020 so posadili šest tisoč sadik na 3500 m2. Pred dnevi je bilo na ekološki kmetiji v Volčjem Gradu na Krasu, znanem predvsem po velikem prazgodovinskem gradišču Debela griža, nadvse delavno, čeprav je sonce neusmiljeno pripekalo. Pridne roke so že v petek popoldan začele delo, tisto soboto je bilo treba zgodaj vstati, še pred sončnim vzhodom, da so poželi grme in opojno sivko desti...