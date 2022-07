Lek zaposlenim 20 let napačno obračunaval plače

V farmacevtskem podjetju Lek so zaposlenim več let napačno obračunavali plače, kar so ugotovili šele na začetku letošnjega leta, so danes poročali v oddaji Svet na Kanalu A. Lek je zaposlenim sporočil, da jim bo povrnil škodo za zadnjih pet let, kot je zakonsko obvezno.

V Leku so napako ugotovili, ko so zamenjali izvajalca obračunavanja plač, ki je opravil skrben pregled z revizorjem. Ta pa je nato naletel na pomanjkljivosti pri obračunavanju nadomestil za odsotnosti z dela, kot so dopusti, bolniške in druge oblike plačanih odsotnosti, napake pri obračunavanju dodatkov, kot so dodatki za izmensko delo, delo na praznike, dodatki za nočno delo in dodatki za delo v neugodnih delovnih razmerah, so poročali v oddaji.

Po navedbah Sveta naj bi bilo oškodovanih vsaj 3.000 zaposlenih od leta 2003, ko je Lek prevzel švicarski Novartis, skupna škoda pa naj bi znašala 100 milijonov evrov.

Prikrajšani so bili za okoli 100 evrov

Po navedbah delavca, ki se je izpostavil za oddajo, so bili s sodelavci šele marca letos seznanjeni s tem, da so jim več let napačno obračunavali plače. Prikrajšani pa so bili po njegovih besedah za okoli 100 evrov na mesec, nekateri še več. Zaposleni zdaj zahtevajo plačilo za celotno omenjeno obdobje ali vsaj odškodnino, Lek pa jim je ponudil zakonsko obvezno plačilo za petletno obdobje.

Kot so še poročali v oddaji, so bile plačilne liste vseh 20 let tako kompleksne, da si nihče od zaposlenih ni znal izračunati ali preveriti pravilnosti izračuna plače, kar je z dopisom zaposlenim letos potrdil tudi sindikat.

»Obstaja upravičen sum, da so nepravilnosti pri izplačevanju plač, nadomestil plač, obračunu dodatka trajale dlje. Tudi Lek tega pravzaprav ni zanikal,« je za Svet povedala odvetnica zaposlenih Rosana Lemut Strle, ki računa na to, da bo Lek delavcem prišel nasproti in da jim bo morda zaradi te napake ponudil nekaj več, ne samo tisto, kar bi delavci lahko izterjali sami.