Družina iz večstanovanjskega poslopja v Račah pri Mariboru je imela v sredo pozno popoldne velikansko srečo v nesreči, ki bi se lahko končala tudi tragično. Shirano drevo je zgrmelo na blok, pri tem pa prebilo okno in se zapičilo v kuhinjo stanovanja, kjer živi mlada družina z dvema otrokoma. Ko se je zgodilo, so bili v stanovanju, štiriletna deklica pa je le trenutek pred padcem vstala od jedilne mize iz zapustila kuhinjo. Fotografije lastnika stanovanja razkrivajo razdejanje v kuhinji. Domači so bili šokirani in si ne upajo niti pomisliti, kako bi se lahko končalo, saj so jih le sekunde in...