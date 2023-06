Lani za šov na proslavi poskrbela šefica DZ, ste videli, kdo bo letos nastopil na odru?

Lani je za šov na proslavi ob dnevu državnosti poskrbela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ko se je na rdečo preprogo podala sama, pred očmi javnostmi pa naredila nekaj nepričakovanega – ko je zaslišala aplavz, se je ustavila, se obrnila proti ljudem in dvignila roki ter spodbudila še bučnejše ploskanje in se vsem zahvalila za pozornost. Ali bodo obiskovalci letošnje proslave deležni kakšnega spontanega dejanja, bomo lahko videli to soboto.

Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti, ki bo na Kongresnem trgu 24. junija ob 21.15, bo slavnostna govorka predsednica Nataša Pirc Musar. Pred tem bo gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991, pred predsedničinim govorom pa bo sledil umetniški del državne slovesnosti, ki ga s sodelavci pod naslovom Pred zarjo jutrišnjega dne … pripravlja režiser in scenograf mag. Matej Filipčič.

Izhodiščna tema letošnje državne proslave ob dnevu državnosti sta podnebna in okoljska kriza ter vprašanje, kako lahko razmišljamo o odnosu med naravo in državnostjo, so sporočili z Ukoma.

»V umetniškem delu proslave bosta zato na eni strani izpostavljeni nevarnost in razsežnost podnebne krize, na drugi pa bodo predstavljena bogastva in širina naravnega habitata Slovenije, da bi na tak način vzpostavili kontrast, ki enega ključnih sodobnih izzivov človeštva naredi otipljivega in čutno nazornega,« so pojasnili.

Pod besedila so se podpisali Irena Štaudohar, dr. Tomaž Grušovnik in Žiga Kump, pod video Jasna Hribernik, Špela Kožar in Nejc Trampuž, v tem kontekstu bodo dragoceni tudi posnetki narave Mateja Vraniča.

Kdo bo nastopil

V umetniškem delu proslave bodo nastopili pevci Zvezdana Novaković, Nina Strnad, Raiven, Boštjan Dermol, Ana Bezjak, Matevž Šalehar - Hamo, Masayah in Magnifico, igralci Jana Zupančič, Tina Resman, Matevž Sluga in Filip Štepec, plesalci v koreografiji Žigana Krajnčana, glasbena zasedba pod vodstvom Matije Krečiča, moški oktet in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija.

Na slovesnost so letos znova povabili tudi praporščake in nosilce bojnih zastav Slovenske vojske, Slovenske policije ter veteranskih in domoljubnih društev ter Policijski orkester in Gardo Slovenske vojske.

Ogled proslave bo mogoče spremljati v živo na Kongresnem trgu, zaradi preventivnih varnostnih ukrepov pa so gostje zaprošeni, da na prizorišče prispejo vsaj 45 minut pred začetkom proslave, so sporočili z Ukoma. Neposredni prenos proslave bo tudi na 1. programu Televizije Slovenija in na Radiu Slovenija.