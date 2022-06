Robert Golob ni prišel na proslavo, Urška Klakočar Zupančič na rdeči preprogi naredila šov (VIDEO)

Na polnem Kongresnem trgu se je pred dnevom državnosti odvila osrednja državna proslava, slavnostni govorec je bil predsednik republike Borut Pahor. Uvodoma so se z Ljubljanskega gradu oglasile topovske salve, po rdeči preprogi pa so se sprehodili častni gostje, ki jih je bilo letos nekoliko manj. Med njimi sta bila predsednik državnega sveta (DS) Alojz Kovšca in predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič.

Predsednica DZ se je na rdečo preprogo podala sama, pred očmi javnosti pa je storila nekaj, čemur običajno na tovrstnih dogodkih nismo priča. Ko je zaslišala aplavz, se je ustavila, se obrnila proti ljudem in dvignila roki ter spodbudila še bučnejše ploskanje.

Sredi rdeče preproge se je obrnila proti ljudem in takole dvignila roki. FOTO: TV Slovenija

Prihod Klakočar Zupančičeve na proslavo so komentirali tudi številni uporabniki twitterja, ki po večini menijo, da njena poteza ni bila najprimernejša.

Premier Robert Golob se mudi na vrhu EU v Bruslju, zato se proslave ni udeležil. Slavnostnemu nagovoru Pahorja je sledil umetniški del slovesnosti, ki sta jo ustvarila Klemen Dvornik in Tomaž Letnar. Njeno temeljno sporočilo je, da je zgodovina vedno osebna, prihodnost pa je vedno skupna – to so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje.

Pahor: Če bomo povezani, nam je vse skupaj dosegljivo

»Nocoj praznujemo ustanovitev lastne, samostojne, naše države. Mnogi narodi večji od našega hrepenijo po njej, pa je nimajo. Mi jo imamo, ni popolna, a je naša,« je med drugim v nagovoru dejal Pahor. Ocenil je, da če smo bili pred 31 leti »sposobni ustvariti razmere za ustanovitev lastne države, moramo biti v novem zahtevnem času sposobni izpeljati trajnosten, zeleni in digitalni prehod«. »Če bomo povezana in solidarna skupnost, nam je vse skupaj dosegljivo,« je še dejal.