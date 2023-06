Lahko odklonite delo zaradi previsokih temperatur na delovnem mestu? Imamo odgovor

V teh dneh nas je dosegel prvi pravi vročinski val v tem poletju. Temperature so se ponekod že dvignile nad 30 stopinj in tisti, ki težje prenašajo vročino, že občutijo prve težave. Temperature seveda vplivajo tudi na našo delovno vnemo na delovnem mestu, in če ni klimatiziranih delovnih prostorov, vas popolnoma razumemo, če ste že pomislili, da bi se umaknili v hladnejše okolje ali odklonili delo.

Kje je meja dopustnega?

Ustrezno temperaturo predpisuje pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. V 25. členu zakona piše, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva merila za delo v mrazu.

V nadaljevanju tega zakona piše, da mora delodajalec za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.

Meja je postavljena pri 28 stopinjah Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da v pomožnih prostorih, hodnikih in na stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 °C.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih



25. člen



(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.

(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.

(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in na stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 °C.



26. člen



Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih ustreza vrednostim, ki so določene v prilogi III tega pravilnika.



27. člen



Delodajalec mora zagotoviti, da so stenska in strešna okna ter steklene pregrade izvedene in opremljene tako, da na delovna mesta prepuščajo le tolikšno količino sončnih žarkov, ki ne poslabša toplotnega okolja v delovnih prostorih.



28. člen



(1) Delodajalec mora zagotoviti, da delavci na delovnem mestu niso izpostavljeni neposrednim toplotnim vplivom ogrevalnih naprav.

(2) Delodajalec mora okolico delovnih mest, ki so pod močnim toplotnim učinkom naprav ali tehnoloških postopkov, zavarovati pred tem učinkom.

Lahko odklonite delo?

Da! To vam omogoča zakon o varnosti in zdravju pri delu. A pozor! To lahko zaposleni stori le, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, zahtevati pa mora tudi, da se nevarnost odpravi. Ob tem lahko dodamo še, da je inšpektorat za delo pred leti že podal mnenje, da občasno (zlasti poletno) višanje temperature na več kot 28 stopinj Celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca, lahko pa predstavlja določena tveganja za kardiovaskularne bolnike.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu



52. člen



(pravica odkloniti delo)



(1) Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda.

(2) Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.

(3) Če delodajalec ne odpravi nevarnosti, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.



53. člen



(pravica do zapustitve delovnega mesta)



(1) Delavec ima v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, v primeru neizogibne nevarnosti pa zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala iz njegovega delovanja, razen če jo je povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

Kako preprečimo težave, ki lahko nastanejo ob vročini?

• Čez dan upočasnite in zmanjšajte svoje dejavnosti. Tiste, ki niso nujne in obvezujoče, izpustite, preostale pa, če je le mogoče, opravite, ko še ni tako zelo vroče (od 5. do 9. ure).

• Zadržujte se v zaprtih prostorih. V nižjih nadstropjih je vročina manjša, ko pa imate opravke v javnih zgradbah (javne ustanove, trgovine, gostišča), se odločite za tiste s klimo.

• Uživajte lahko hrano in ne pozabite, da se v vročini hrana hitreje pokvari.

• Uživajte zadosti tekočine, predvsem brezalkoholnih pijač in hladne vode iz pipe.

• Pomembno je vedeti, da poleti pijemo tudi, če nismo žejni, saj tako nadomeščamo tekočino, ko jo izgubljamo s potenjem.

• Zjutraj, ko še ni vroče, prezračite stanovanje in ga potem zatemnite.

• Obleka naj bo lahka in ohlapnejša.

• Ne pozabite na zaščito pred soncem, če že morate na prosto: sončna očala, pokrivalo za glavo, primerna oblačila in zaščitna krema.

• Spremljajte napovedi in opozorila za vremensko napoved.