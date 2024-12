Kulturno etnografsko društvo Vrelec Benedikt je predstavilo drugo zgoščenko

V občini Benedikt deluje veliko kulturnih, športnih in podobnih društev, ki bogatijo družabno življenje v lokalni skupnosit. Med njimi je tudi Kulturno-etnografsko društvo (KED) Vrelec, ki letos praznuje 13. letnico svojega delovanja. Društvo, ki ga vse od nastanka vodi Maks Potočnik, ima sedež kar na njegovem domu na Mariborski cesti 15. v Benediktu. KED Vrelec vsako leto organizira etnografske prireditve s katerimi prikazujejo in obujajo življenje in delo na podeželju v preteklosti. Ker v društvu deluje tudi pevska skupina, ki prepeva ljudske pesmi, so te dni pripravili koncert, na katerem je pevska skupina predstavila drugo zgoščenko z naslovom, Kje so tiste rožice. Zgoščenki so dodali tudi ključek, na katerem so posnete pesmi iz zgoščenke.

Prvo zgoščenko, z naslovom Kje so tisti zlati časi, so izdali leta 2017. Predstavitve nove zgoščenke, ki je tokrat potekala v dvorani Kulturnega doma v Benediktu, so se udeležili tudi gostje: župan občine Benedikt, mag. Milan Repič, predstavnica JSKD RS Adriana Gaberščik in vodja izpostave JSKD Lenart, Breda Slavinec. Nastopajoče skupine, predstavilo se je 13 skupin, je pozdravili in nagovoril župan Repič, ki je pohvalil društvo, da s svojim delovanjem ohranja etnografsko kulturno dediščino. Pevke pa s svojim petjem in nastopi ohranjajo ljudsko petje, ki gre vse bolj v pozabo. Veseli ga, da pevke ohranjajo ljudsko pesem z izdajo nosilcev zvoka, to je zgoščenk in ključa.

FOTO: Ludvik Kramberger

Vodenje programa je s humorjem, za katerega je požel veliko aplavza, peljal Pohorski klatež - Gojko Jaušenik, v programu pa so nastopali: KED Vrelec, DU Cerkvenjak in Ivica in Jelka, KTD Selce, DU Lenart, Taščice iz Maribora, Gospodinje Vitomarci, DU Sv. Trojica, KTD Selce- skeč, Ljudski pevci DU Pernica, Arclinski fantje iz Vojnika, Etnografska skupina TD Sv. Ana, KD Benedikt Žitni klas in Cvetje v jeseni Tišina. Skupino pevk Vrelec sicer vodi Anica Živko, ki tudi poje, ob njej še nastopajo Angelca Čarni, Danica Kaučič, Anica Potočnik in moški glas Jože Rajšp. Skupina veliko nastopa na prireditvah v občini in tudi drugih krajih, kamor jih povabijo.

Na dogodku smo sicer izvedeli, da KED Vrelec Benedikt združuje člane, ki nosijo posebno poslanstvo ohraniti bogato zakladnico prednikov, bodisi v obliki običajev, pesmi, dogodkov in v različnih oblikah predstavitve to prenašajo bodisi na mlajše rodove ali pa tudi širše, doma in v tujini. Društvo se je ustanovilo kot kulturno društvo Vrelec že leta 2011, pod katerim delujejo pevci ljudskih pesmi, dramska skupina in sekcija obeleževanje starih običajev. Predsednik in pobudnik ustanovitve društva je Maks Potočnik.

FOTO: Ludvik Kramberger

Priredili so že vrsto uspešnih prireditev z naslovi Zimski večer, Pozdrav jeseni, Prijatelj poje prijatelju s predstavitvijo prve zgoščenke Pevcev ljudskih pesmi Vrelec in, zdaj že tradicionalno poletno prireditev, Nekoč in danes, ki je dobila svoj prireditveni prostor na prostem pri Slatinskih vrelcih v občini Benedikt. S svojim programom se predstavljata obe skupini, tako pevci kot amaterski igralci, tako doma kot tudi drugod. Vsako leto se večer pred Tepeškim dnem, torej 27. 12. zberejo in spletajo pod mentorstvom mojstrov tako imenovane Krtevače, spletene palice iz vrbovh vej, ki jih nato naslednji dan otroci lahko tudi uporabljajo v namen obujanja starih običajev. Za najmlajše pa pripravijo spletanje adventnih venčkov in izdelavo voščilnic pod strokovnim vodstvom mentorjev.

FOTO: Ludvik Kramberger

Sodelovanje z drugimi društvi v kraju ocenjujejo kot zelo uspešno, predvsem pa, v sodelovanju z občino Benedikt ob občinskem prazniku, vključujejo svoje prireditve in dejavnosti v skupni program. Poslanstvo članov KED Vrelec je predvsem, da otroci vedo, kako so živeli in delali njihovi predhodniki, kako je kaj v starih obrteh nastajalo in kaj so ljudje pridelovali in nenazadnje, kako veselo in zadovoljno so znali s skromnostjo preživeti...