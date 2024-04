Kulinarični raj čez mejo, kjer vas pričakuje eksotični vinski imperij

Vino in dobra kulinarika sta že stoletja del hrvaške identitete in kulture. Na Hrvaškem uspeva več kot sto avtohtonih vinskih sort, in to na ravnicah Slavonije, zelenih gričih Zagorja in Medžimurja, po Istri in najbolj oddaljenih dalmatinskih otokih.

Najbolj znane vinske ceste na Hrvaškem

Ob vsakem koraku se ponuja priložnost za odkrivanje novih okusov, spoznavanje lokalnih vinarjev in uživanje v tradicionalnih jedeh ob kozarcu izbranega domačega vina.

Na označenih poteh ob vinskih cestah so vinske kleti in restavracije, kjer se lahko obiskovalci okrepčajo ob kozarcu domačega vina in tradicionalnih jedeh. Za naslednji izlet ali dopust na Hrvaškem si izberite eno od najlepših vinskih cest pri naših sosedih.

Naročnik oglasne vsebine je Hrvaška turistična skupnost​