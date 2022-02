Kraški jamarji raziskujejo tudi med špageti (FOTO)

Mladi jamarji sežanskega jamarskega društva, ki ga vodi Jordan Guštin in funkcijo predsednika uspešno opravlja več kot 30 let, iščejo povezavo med Škamperlovo jamo in jamo na Brundlovem partu pri Orleku.

Škamperlova jama je dolga 585 metrov, globoka 97 metrov ter je lepo zasigana. V njej si je mogoče ogledati vse kraške značilnosti podzemnega sveta. Jama na Brundlovem partu je dolga 180 metrov ter globoka 86. Po do zdaj znanih podatkih in meritvah se približujeta na približno 30 metrov. Kot je povedal vodja mladih jamarjev Leon Tavčar, doma iz Orleka, bi ju radi med seboj povezali in združili v enoten jamski sistem.

V njej si je mogoče ogledati vse kraške značilnosti podzemnega sveta. Fotografije: JD Sežana

Opravili so že več raziskovalnih akcij; v Škamperlovi jami so odkrili rov, v katerem je čutiti prepih, kar nakazuje na povezavo s tisto na Brundlovem partu. Potrebnega bo še veliko trdega dela, preden bodo povezali oba jamska sistema. Ponosni so, da imajo v svojih vrstah, kjer je več kot pet aktivnih mladih jamarjev, tudi predstavnico ženskega spola, mlado domačinko Niko Juren.

Do 104 metrov

V prekrasno Škamperlovo jamo, ki slovi po svoji bogati zasiganosti, je šel prvič leta 1974 kot 15-letni domačin, zdaj že izkušen jamar Ludvik Husu, ki je pred dobrimi tremi leti prejel sežansko občinsko priznanje za več kot 40-letno odmevno in ugledno delo na področju jamarstva in gasilstva. Takrat je šel vanjo po klasični metodi, po lestvicah, ki se jih ne uporablja več. Danes uporabljajo vrvno tehniko.

Tik pred novim letom je Husu v bližini domačega Orleka odkril jamo in jo poimenoval Novoletnica.

Jamarji domnevajo, da 200 metrov pod Škamperlovo jamo teče reka Reka, ki je dostopna v jami v Kanaducah. To je izziv, ki jih še čaka.

Tik pred novim letom je Husu v bližini domačega Orleka odkril novo jamo in jo poimenoval Novoletnica. Raziskana je do dolžine 104 metrov. Mladi zanesenjaki raziskujejo tudi Krausovo jamo pri Orleku, ki slovi po špagetih: toliko tankih in približno meter dolgih cevčic, kot jih je tam, ni daleč naokoli. Raziskovanje te lepotice se bo še nadaljevalo, veliko je odvisno tudi od tega, ali bodo v njej zaznali prepih.

Za spust uporabljajo vrvno tehniko.

