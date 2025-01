KPK kaznovala občinskega svetnika, ki je dvakrat kršil pravila o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je Jurij Žurej, občinski svetnik in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) občine Bovec, kršil predpise glede nasprotja interesov v dveh primerih.

Žurej je kot član KMVVI in občinski svetnik glasoval za kandidata za člana nadzornega sveta družbe Sončni Kanin, s katerim ima poslovni stik, pri čemer ni ravnal v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), so zapisali v sporočilu za javnost.

Komisija je postopek preiskave zaradi suma kršitve nasprotja interesov sprožila na podlagi prijave iz decembra 2023. Ta je vsebovala očitke, da Žurej ni ustrezno ravnal, ko je glasoval za kandidata, ki je bil tudi direktor in solastnik podjetja Soča Trenta, v katerem ima Žurej 25-odstotni lastniški delež ter je tudi prokurist. Kandidat je bil predlagan za člana nadzornega sveta Sončnega Kanina.

Dvakrat kršil zakon

Preiskava, ki je obsegala pregled internih in javnih podatkov ter dokumentacije občine Bovec, je potrdila, da je Žurej v dveh primerih glasoval za kandidata, s katerim ima poslovni interes. To se je zgodilo 21. februarja 2023 na 3. seji KMVVI in 13. marca 2023 na 1. izredni seji občinskega sveta občine Bovec.

Komisija je ugotovila, da Žurej v nobenem od primerov ni ravnal v skladu z zakonom. Ni se izločil iz odločanja, čeprav bi moral ob zaznavi nasprotja interesov prenehati sodelovati v obravnavani zadevi. Poleg tega o tem ni obvestil drugih članov KMVVI ali župana, kot bi bil dolžan.

Za svoja ravnanja je Žurej prejel prekršek z enotno sankcijo v obliki globe v višini 400 evrov. Komisija poudarja, da so kršitve nasprotja interesov v praksi pogoste, še posebno na lokalni ravni.