Kot inštruktor vožnje se je zaljubil v fička (FOTO)

Zvone Dolenc že od rojstva živi na Prevojah pri Šentvidu, je letnik 1951, kar pomeni, da je postal sedemdesetletnik. Po poklicu je papirničar, delal pa je na različnih delovnih mestih, med drugim v Narodni in univerzitetni knjižnici. Je tudi strojnik težke gradbene mehanizacije, kopal je kanale, pregrade in zapore za vodo. Je inštruktor vožnje B-kategorije, zato je kot učitelj največkrat sedel na sopotnikovem sedežu v fičkih, ki so bili nekoč temelj voznega parka vsake avtošole. Prirasli so mu k srcu, saj se je dobesedno zaljubil v to nekoč jugoslovansko ljudsko vozilo. Majhen in okreten &r...