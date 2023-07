Konec celibata, več župnikov

Število katolikov po svetu se je leta 2021 povečalo za 1,3 odstotka na približno 1,378 milijarde, številke so zrasle predvsem v Afriki, Aziji in Severni in Južni Ameriki. V Sloveniji število katoličanov upada. Tako Evropa kot Slovenija pa iščeta svojo pot in načine, kako na eni strani zadržati svojo duhovno podstat, po drugi pa razumeti znamenja časa. Cerkev, tudi slovenska, danes nosi številne križe, bremena preteklosti: prednjačijo spolne zlorabe in pohlep po premoženju, posamezni prestopniki pa mečejo slabo luč na ostalo duhovščino, ki pa se tudi sama sooča z novimi izzivi. Tudi tem, da bi...