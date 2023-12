Končno dobra novica: »Okoli 10. ure nam je uspelo vrtino stabilizirati« (FOTO)

Atlantic Droga Kolinska je ustavila iztekanje vode in ogljikovega dioksida iz poškodovane opazovalne vrtine v Spodnji Kostrivnici pri Rogaški Slatini. Kot so sporočili, jim je uspelo izvesti umiritev oziroma t. i. dušitev vrtine in s tem prvo fazo sanacije, danes in v prihodnjih dneh pa nameravajo izvesti še drugo fazo.

»Okoli 10. ure dopoldne nam je uspelo vrtino stabilizirati in jo mehanično pokriti. Voda in ogljikov dioksid tako iz opazovalne vrtine ne iztekata več,« so v družbi zapisali v sporočilu za javnost.

Sanacijo izvajajo v sodelovanju s specializiranim podjetjem Crosco, ki ima po njihovih navedbah ustrezno tehnologijo in strokovno znanje za tovrstne posege.

Še naprej tudi preventivno spremljajo koncentracijo ogljikovega dioksida. Vse meritve po umiritvi vrtine kažejo, da iz vrtine ogljikov dioksid ne uhaja več. »Vsa dela potekajo v skladu z varnostnim načrtom izvajalca in Atlantic Droge Kolinske. Med vsemi aktivnostmi so na lokaciji ves čas prisotni gasilci PGD Rogaška Slatina in dva varnostna inženirja, območje opazovalne vrtine pa je še vedno zavarovano,« so zapisali.

Okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini

Zagotovili so, da ni nevarnosti za okolje in prebivalstvo. Kljub temu okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini lokacije.

Prvi poskus dušitve so izvedli v nedeljo, a so zaradi slabše prevetrenosti zaznali povišano koncentracijo ogljikovega dioksida in so dela preventivno prekinili. »Opravili smo še dodatne zunanje meritve pri petih okoliških hišah in pri eni, najbližji, zunaj zaznali kratkotrajno povišanje koncentracije ogljikovega dioksida. Prebivalce smo na to nemudoma opozorili in jim predlagali začasen umik, kar so tudi upoštevali,« so zapisali.

Ustavili so iztekanje iz vrtine pri Rogaški Slatini. FOTO: Atlantic Droga Kolinska

Za začasno preselitev se je po njihovih navedbah iz preventivnih razlogov odločila tudi družina iz druge hiše, kjer povišane koncentracije plina sicer niso zaznali. Družino so opremili z merilcem ogljikovega dioksida.

Podatka o skupni škodi še nimajo.

Kot so pojasnili, je vzrok poškodbe najverjetneje povišanje tlaka zaradi naravnih sprememb. Zaradi tega je prišlo do loma ustja opazovalne vrtine približno meter in pol pod površjem. Pri lomu ni prišlo do nobenih poškodb oseb ali premoženja. Vrtina ima po njihovih pojasnilih vlogo opazovalne vrtine in se ne uporablja za črpanje. Voda, ki izteka iz opazovalne vrtine, po sestavi in značilnostih ni enaka naravni mineralni vodi Donat Mg.