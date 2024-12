Koncert Slakove glasbe zaznamovala tatvina harmonike

Nedeljski, zadnji od 10 koncertov, posvečenih 60-letnici Slakove glasbe, je bil v Športni dvorani Leona Štuklja nabit s pozitivno energijo, čustvi, smehom in nostalgijo. Dvatisočglava množica se je prepustila nepozabnim melodijam in s stoječimi ovacijami nagradila nastopajoče.

Še najbolj je s svojim petjem in pojavo navdušil prvi tenor Andrej Bergant, ustanovni član in vodja pevske skupine Fantje s Praprotna, ki se je Triu Lojzeta Slaka pridružila leta 1964. Bergant, edini še živeči član nepozabnih Slakov, je dva dni pred koncertom dopolnil 86 let.

4 TISOČ EVROV je vredna.

Triurni koncert, ki je pri slehernem v dvorani prebudil čustva ter izvabil marsikatero solzo, pa ima en grd madež, za katerega obiskovalci na srečo niso izvedeli na koncertu, ampak šele dan potem, drugače bi novica najbrž zasenčila izjemno razpoloženje. Enemu od glasbenikov so namreč že pred koncertom iz avta ukradli harmoniko.

Ukradli iz prtljažnika

Okraden je bil Žiga Pungerčar Marn, sin Slakovega nečaka Poldeta Pungerčarja, ki je povezoval prireditev, Žiga pa je na koncertu igral na harmoniko Lojzeta Slaka.

Žiga s Slakovo harmoniko, ki jo v roke vzame le ob posebnih priložnostih. FOTO: Petra Švab

»V nedeljo smo se v športni dvorani zbrali ob enih popoldne, saj smo imeli skupno generalko. Avto sem parkiral na parkirišču nasproti športne dvorane in ga zaklenil, harmoniko sem imel v prtljažniku. Ko sem okoli tretje ure prišel do avta, me je pričakal odprt prtljažnik, iz katerega sta izginila harmonika in orodje.«

To je ukradena harmonika. Če jo kdo vidi ali kaj ve o njej, naj to sporoči policiji ali Žigi.

»Seveda smo tatvino prijavili policiji, nadzorna kamera pa očitno ni posnela vsega dogajanja na parkirišču. Tako se na posnetku vidi, ko se prtljažnik odpre, in tudi to, da pridem do avta jaz, ni pa posnela tega, kako je nekdo vzel harmoniko,« nam je zaupal Žiga in še, da je šlo za mesec dni staro harmoniko Prostor, B-Es-As uglasitve, rjave barve z motivi planike.

Žiga najditelju obljublja nagrado.

Vredna je štiri tisočake. Če kdo kje opazi ukradeno harmoniko ali kaj ve o tatvini, se Žiga zelo toplo priporoča za informacije, najditelju pa obljublja nagrado.

Še dobro, da niso Slakove!

»Najbolj dramatično je, da je harmoniko zagotovo ukradel nekdo, ki je sploh ne zna igrati, glasbenik zagotovo ni kradel. Zato se sprašujem, zakaj ne gre na Brnik na primer ukrast airbusa, ki ga prav tako ne zna voziti. Je pa vsaka harmonika specifičen inštrument, niti dve nista enaki,« je včeraj dejal Polde Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, ki je na koncertu nastopal v vlogi svojega strica, ki se je za tri ure spustil iz nebes na zemljo.

Med koncertom smo morali misel, da je nekdo ukradel inštrument, izriniti iz glave in slabo voljo pustiti na strani.

Žiga s svojim očetom Poldetom Pungerčarjem, Slakovim nečakom, ki je na 10 koncertih upodobil svojega strica, legendarnega Lojzeta. FOTO: Petra Švab

Polde je za tatvino izvedel že med generalko, ko mu je novico prišel na oder povedat njegov sin Žiga. Prvo vprašanje, ko je Žiga rekel, da so ukradli harmoniko, je bilo, ali so ukradli Lojzetovo. Na koncertu so namreč imeli dve njegovi. »Ko je rekel, da ni bila Lojzetova, je bilo sicer olajšanje, je pa velika škoda tudi te Prostorjeve.«

Imajo velike načrte

»Prostor iz Naklega je namreč Lojzetu izdelal več harmonik. Smo pa morali med koncertom to misel, da je nekdo ukradel inštrument, izriniti iz glave in slabo voljo pustiti na strani. Naša edina želja je bila, da ljudem ustvarimo romantično vzdušje, čeprav nekoliko žalostno ob zavedanju, da Lojzeta ni več,« je še dejal Polde, ki je s svojo pojavo in nastopom resnično dajal občutek, kot da se je Lojze vrnil med ljudi.

Žiga ob Blažu Švabu igra na harmoniko, ki so mu jo v nedeljo ukradli. FOTO: Petra Švab

Upamo, da se bo harmonika, ki je že po videzu posebna, našla, to pa zagnani ekipi glasbenikov ne jemlje volje, da ne bi nadaljevali Slakovega poslanstva. Po desetih razprodanih koncertih velike turneje že kujejo načrte za prihodnje leto.