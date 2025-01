Komunalci so jim z donacijo polepšali praznike

Tudi ob izteku leta 2024, se je podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota, v duhu družbene odgovornosti odločilo, da namesto novoletnih daril poslovnim partnerjem nameni finančno podporo lokalni organizaciji. Izbrali so Varstveno delovni center (VDC) Murska Sobota, s katerim že vrsto let sodelujejo na različnih področjih. Predali so jim donacijo v višini 4.000 evrov. »S tem smo polepšali praznike uporabnikom zavoda, tamkajšnjim zaposlenim in seveda tudi sebi,« so sporočili iz Saubermacherka – Komunala MS in dodali, da je lepo dobiti, a še lepše deliti. S svojim delovanjem želijo namreč ustvarjati zadovoljstvo med ljudmi.

V VDC Murska Sobota, ki zagotavlja odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo, so izpostavili, da bo donacija pomembno pripomogla k izboljšanju pogojev za delo v njihovi mizarski delavnici. »Hvaležni smo podjetju Saubermacher – Komunala MS, direktorju Dragu Dervariču ter njegovi ekipi za izjemno donacijo! Vaša pomoč in družbena odgovornost nas navdihujeta, saj z vašo donacijo izkazujete skrb za ljudi in za prijazno družbo. Donacija bo pomembno pripomogla k izboljšanju pogojev za delo v naši mizarski delavnici, kar bo uporabnikom omogočilo boljše delovne razmere in večjo produktivnost. Iskrena hvala za vašo podporo! Veselimo se nadaljnjega uspešnega sodelovanja!« je ob tem poudarila Angela Lang, direktorica VDC Murska Sobota.