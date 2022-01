Koliko praznikov bo v letu 2022 na vikend? Poglejte, kako lahko privarčujete dopust

Naj bo v novem letu vse bolje kot lani. Takšne so mnoge izrečene želje ob praznovanju začetka novega koledarskega leta. Verjetno so letos te želje usmerjene tudi proti praznikom, ki so v zadnjih dveh letih kar velikokrat padli na konec tedna in tako v nejevoljo spravljali ljudi, ki si želijo podaljšanih vikendov in čim več dela prostih dni. To leto bo nekoliko bolje, ne bo pa še optimalnega izkoristka pri dela prostih dneh, ki bi se zvrstili od ponedeljka do petka.

Leto smo začeli z dvema, ki sta padla na soboto in nedeljo. Za večino sta to že tako dela prosta dneva, zato smo bili prikrajšani za nekoliko daljše okrevanje po novoletnem praznovanju, ki pa je že drugo leto zapored zaradi epidemije potekalo nekoliko okrnjeno.

Naslednji v vrsti prostih dni je Prešernov dan in slovenski kulturni praznik, 8. februar, ki bo letos v torek, kar ponuja idealno priložnost za ljubitelje podaljšanih vikendov. Če v ponedeljek, 7. februarja, vzamete dopust, ste lahko doma štiri dni. V tem času pa se že da kam priti ali pošteno pretegniti noge, če so to vaše želje.

Marec bomo morali pretrpeti brez prazničnih dni, april pa prinaša kar tri. Velika noč je letos 17. marca, zato je tudi 18. marec, velikonočni ponedeljek, dela prost dan. Proti koncu meseca pa Slovenci praznujemo še dan upora proti okupatorju. Letos bo to v sredo. Ob tem vam spet ponujamo možnost, kako smotrno porabljati dopust. Če vzamete dva dni dopusta, in sicer 28. in 29. aprila, ste lahko doma kar šest dni skupaj. Prvi maj – praznik dela – bo namreč v nedeljo, drugi maj pa v ponedeljek.

Dan državnosti, 25. junij, bomo letos proslavljali v soboto. Naslednji verski praznik, ki pa je tudi državni in zato dela prost dan, je 15. avgust. Letos bo na ponedeljek.

Reformacijo in reformatorje 31. oktobra bomo prav tako slavili na ponedeljek, umrlih pa se spominjali na torek, 1. novembra.

Pri pregledu praznikov skozi leto smo tako prispeli že do zadnjega meseca in s tem do božiča ter dneva samostojnosti in enotnosti. Božič bomo v letu 2022 praznovali na nedeljo, dan državnosti pa bo torej v ponedeljek.

Na konec tedna torej pade pet prazničnih dni: novo leto, 2. januar, praznik dela, dan državnosti in božič.