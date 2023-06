Kolesarji zasedli ceste, maraton Franja lahko spremljate v živo (V ŽIVO)

Danes bo zaključni dan 42. kolesarskega maratona Franja v Ljubljani in okolici. Rekreativni in amaterski kolesarji se bodo s starta podali ob 9. uri in okoli štiri ure kasneje sklenili največji slovenski kolesarski praznik. Pričakujejo okoli 5000 kolesarjev.

Sama trasa bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Za vse udeležence v prometu so na spletni strani na voljo informacije glede zapor cest po celotni trasi v članku Katerim cestam se je zaradi maratona Franja čez vikend bolje izogniti? (FOTO)