Koga je ob Lesjaku slovenska vlada še poslala v Kijev?

Slovenskega odpravnika poslov v Kijevu Boštjana Lesjaka spremlja še en sodelavec, so danes za STA potrdili v zunanjem ministrstvu. Sicer je tudi premier Janez Janša v tvitu sporočil, da je slovensko veleposlaništvo ponovno začelo delovati, hkrati pa razkril, da je v Kijevu »slovenska ekipa«.

»Nazaj smo. Slovenska in evropska zastava znova plapolata pred slovenskim veleposlaništvom v Kijevu,« je v angleščini sporočil premier prek Twitterja in zraven objavil tudi dve fotografiji Lesjaka, eno pred poslopjem in drugo v notranjosti pred slovensko, ukrajinsko in evropsko zastavo. Zraven pa je objavil še poziv h koncu vojne v Ukrajini.

Dodal je, da »ko je ekipa včeraj potovala v ukrajinsko prestolnico, je videla veliko civilistov, ki se vračajo v mesto«. Kdo je poleg Lesjaka še v tej diplomatski ekipi, pa ni razkril. Prav tako na to vprašanje niso odgovorili iz kabineta predsednika vlade, niti iz vladnega urada za komuniciranje. Na zunanjem ministrstvu so potem vendarle za STA potrdili, da Lesjaka v Kijevu spremlja še en sodelavec. Drugih podrobnosti pa niso razkrili.

Že prispel v Kijev

V nedeljo so z MZZ tudi sporočili, da je Lesjak varno prispel v Kijev in da bo danes začel opravljati delo odpravnika poslov. Slovensko veleposlaništvo v Kijevu je tako od danes dopoldne znova odprto.

Ob tem so objavili tudi sporočilo Lesjaka ob prihodu v ukrajinsko prestolnico, da je mesto prazno, da se slišijo alarmi in detonacije v daljavi, da pa sicer življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno.

Veleposlanik Slovenije, pristojen za Ukrajino, Tomaž Mencin pa po navedbah ministrstva medtem nadaljuje s svojim delom iz mesta Rzeszow ob poljsko-ukrajinski meji, od koder delujejo tudi mnogi drugi veleposlaniki, akreditirani v Ukrajini.