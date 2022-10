Koga bodo podprli izpadli kandidati in stranke v drugem krogu predsedniških volitev?

V drugi krog predsedniških volitev 13. novembra sta se uvrstila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Iz boja za predsednika je torej izpadlo pet kandidatov. Pri njih smo preverili, katerega izmed dveh bodo podprli v drugem krogu predsedniških volitev.

Izidi prvega kroga volitev. FOTO: Državna volilna komisija

Javno sta svojo podporo že izrazili stranki Gibanje svoboda in SD. V največji koalicijski stranki so po neuspehu njihovega skupnega kandidata iz SDpovedali: »Seveda bomo podprli kandidatko leve sredine. Nič drugega sploh ne pride v poštev,« je poudaril premier in predsednik stranke. Tudi predsednica SDse je odločno postavila za Natašo Pirc Musar: »Zagotovo bomo podprli nekoga, ki izhaja iz leve sredine. Zagotovo pa ne nekoga, ki predstavlja SDS in temne sile Slovenije.« Brglez osebno o podpori ni bil tako jasen. Povedal je, da je njegova podpora odvisna od tega, ali ga »lahko prepričajo o tistih vrednotah, ki jih zagovarja. To je prednost ljudi in okolja pred kapitalom, socialna država, socialni dialog, solidarnost med generacijami in enakost spolov.«

Kaj pa ostali, ki predstavljajo skoraj 24 odstotkov volivcev iz prvega kroga in bi lahko tehtnico nagnili v katero koli smer?

Vladimir Prebilič, ki je nastopil kot kandidat s podporo stranke Vesna, je povedal, da javno ne bo podprl nobenega kandidata. Kandidiral je kot neodvisni kandidat, s podporo Vesne – zelene stranke. Iz njegovega štaba so nam takole odgovorili: »Tekom kampanje je poudarjal pomen predsedniške funkcije pri preseganju tradicionalnih delitev na levi in desni politični pol. Kandidata, ki sta se uvrstila v 2. krog predsedniških volitev, bosta po mnenju dr. Prebiliča vnovič krepila to delitev med leve in desne, v nasprotju z duhom povezovalnosti. Povezovanje političnega prostora pa bo v prihodnjih letih, ko bomo soočeni z različnimi krizami, ključno za uspešen razvoj Slovenije. Ker tega trenutno ne prepozna v nobenem od kandidatov, prav tako pa meni, da lahko volivke in volivcu sami, brez sugestij, sprejmejo preudarno odločitev, dr. Prebilič v 2. krogu ne bo podprl nobenega od kandidatov.« Tudi v Vesni – zeleni stranki ocenjujejo, da najverjetneje ne bodo podprli nobenega kandidata v drugem krogu predsedniških volitev, čeprav končna odločitev še ni sprejeta.

Sabina Senčar, največje presenečenje prvega kroga, in stranka Resnica, ki jo je podprla, ne bosta v drugem krogu podprli nikogar. Iz stranke so nam odgovorili. »Če bi imeli ta namen, bi to storili takoj na začetku in ne bi podprli ge. Sabine Senčar.«

Iz stranke NSi, ki je v prvem krogu podprla svojega člana Janeza Ciglerja Kralja, pa so nam sporočili, da bodo odločitev o morebitni podpori kateremu izmed kandidatov v stranki sprejeli v prihodnjih dneh.

V stranki Levica, ki je v prvem krogu s kandidatom Miho Kordišem dosegla najnižji izid, se o podpori v drugem krogu še niso dogovorili.