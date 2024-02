Koga bo SDS poslala na volitve za evropski parlament?

Danes bo zasedal izvršilni odbor največje opozicijske stranke SDS, na dnevnem redu je pričakovati tudi pogovor o pripravah na evropske volitve. Beseda naj bi tako med drugim tekla tudi o naboru kandidatov in oblikovanju kandidatne liste. Slednjo mora sicer nato potrditi še svet stranke, ki bi to lahko storil že na seji v drugi polovici meseca.

V SDS so sicer že zaključili z evidentiranjem kandidatov, prav tako se je iztekel rok za podajo soglasja h kandidaturi. To je po neuradnih informacijah storilo 16 evidentiranih kandidatov oziroma kandidatk. Kdo vse bi utegnil zasesti mesto na kandidatni listi, bi lahko bolj jasno postalo danes, ko bodo člani izvršilnega odbora stranke po pričakovanjih naredili prve korake k oblikovanju kandidatne liste. Statut stranke namreč določa, da izvršilni odbor ob posvetovanju s predsedniki občinskih odborov in regijskih koordinacij SDS naredi izbor in določi predlog seznama kandidatov. Na njem je lahko največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli. Na predlog izvršilnega odbora pa nato svet stranke določi kandidate in potrjuje listo kandidatov za Evropski parlament.

Naslednja seja sveta stranke bo predvidoma v drugi polovici februarja, takrat pa bi torej lahko bilo znano tudi, na koga bo SDS stavila v tokratnem boju za mesta na evropskem političnem parketu.

Možni kandidati

Na listi SDS naj bi bilo sicer znova pričakovati sedanja evropska poslanca Milana Zvera in Romano Tomc, ki sta v preteklih mesecih izrazila željo po vnovični kandidaturi. Med posamezniki, ki naj bi podali soglasje h kandidaturi, so med drugim podpredsednik stranke in nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs, poslanca Franc Breznik in Branko Grims ter nekdanji mariborski župan in sedanji vodja mariborskega odbora SDS Franc Kangler. V naboru možnih kandidatov pa se je med drugim omenjalo tudi vodjo kabineta predsednika vlade v tretji vladi Janeza Janše in sedanjega asistenta evropskega poslanca Zvera Petra Šuhela in mednarodno sekretarko Slovenske demokratske mladine Zalo Tomašič.

Na zadnjih volitvah leta 2019 je sicer stranka z dobrimi 26 odstotki slavila s skupno listo s SLS, ki je osvojila tri sedeže, v Bruselj se je uspelo prebiti Zveru in Tomčevi, iz vrst SLS pa evropskemu poslancu Francu Bogoviču.