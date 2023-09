Kmetje, pozor: izteka se pomemben rok

Kmetijska gospodarstva, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, ki so utrpela škodo v avgustovskih poplavah in plazovih, lahko le še danes oddajo obrazec za popis škode v primarni kmetijski proizvodnji. Škodo morajo še danes prijaviti tudi izvajalci ribiškega upravljanja in subjekti v sektorju akvakulture.

Kmetijska gospodarstva in čebelarji lahko pripravijo oceno škode na premičninah (traktorji, stroji, priključki, oprema), živalih za prirejo mesa in jajc ali za plemenske živali ter čebeljih družinah in zalogah, kot so krma, stelja, krmila, repromateriali, embalaža, goriva in maziva, sadilni material in podobno.

Upravičenci do pomoči so po sklepu uprave za zaščito in reševanje kmetijska gospodarstva v dolenjski, gorenjski, koroški, osrednjeslovenski, notranjski, pomurski, podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodno- in zahodnoštajerski ter zasavski regiji. Ali se območje šteje za prizadeto, lahko oškodovanci preverijo na svoji občini.

Kot so še pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se ocena škode na kmetijskih kulturah ne vključuje v to oceno škode. Oškodovanci bodo lahko to škodo prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Ocena škode na stvareh

Obrazec lahko še danes oddajo tudi izvajalci ribiškega upravljanja in subjekti v sektorju akvakulture. Tudi ti lahko prijavijo oceno škode na premičninah (stroji in oprema), zalogah (krmila, gnojila, razkužila, repromaterial) in živalih (ribe v ribogojniškem obratu in oz. ali komercialnem ribniku).

Oceno škode lahko predložijo ribiške družine koncesionarji in ribogojnice, ki so utrpeli škodo v dolenjski, gorenjski, koroški, osrednjeslovenski, notranjski, pomurski, podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodno- in zahodno štajerski ter zasavski regiji. Ali se območje šteje za prizadeto, lahko oškodovanci preverijo na svoji občini.

Ta škoda ne vključuje ocene škode na stvareh, torej na nepremičninah, objektih in prostoživečih ribah. To bodo namreč lahko oškodovanci prijavili svoji občini.