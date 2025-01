Kmalu nov državni praznik v Sloveniji? Vlada bo predlog obravnavala v četrtek

Vlada bo v četrtek med drugim obravnavala predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki kot nov državni praznik uvaja dan znanosti. Praznik je predviden na dan smrti Žige Zoisa, 10. novembra, namenjen pa bo približevanju znanosti širši javnosti. Praznik ne bo dela prost dan, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Na 10. november tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj

Praznik je predlagalo ministrstvo za delo že leta 2023, v javni razpravi pa je bil v juniju tistega leta. Praznik so predlagali na dan Zoisove smrti, saj je dan njegovega rojstva, 23. november, že državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Na 10. november pa je določen tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Tako bo, kot je tedaj pojasnjevalo ministrstvo, še dodatno poudaril mednarodno razsežnost znanstvenih raziskav in vlogo znanosti za razvoj našega planeta.

Obeleževanje dneva znanosti bo spodbujalo zanimanje državljanov in državljank za znanstvene dosežke, krepilo zaupanje v znanost in njene dosežke, mlade pa bo spodbudilo k odločitvi za usmeritev v kariero na znanstvenoraziskovalnem področju, so pripravo predloga pred letom in pol utemeljili na ministrstvu.