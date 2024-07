Klopi letos okužili že čez 1700 ljudi

Poletje je čas, ko klopi najbolj napadajo ljudi. Ob številkah okuženih v Sloveniji je vsekakor treba biti zelo pazljiv, veliko klopov je tudi v travi. Zmotno je prepričanje, da lahko klopa dobimo samo v gozdu. Slovenija sodi med države z najvišjo pojavnostjo KME in lymske borelioze v Evropi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje letno zabeležijo okoli 4.000 – 7.000 primerov lymske borelioze in v zadnjem desetletju povprečno 170 primerov KME na leto.

V letu 2024 je bilo do vključno 28. tedna 1.670 prijav obolenja z lymsko boreliozo. Po podatkih NIJZ je zbolelo 906 žensk in 764 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (196,0/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (109,9/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska statistična regija (96,9/100.000 prebivalcev). Največ zabeleženih primerov lymske borelioze je bilo v občini Ljubljana, Radovljica in Maribor.

Kaj je lymska borelioza? Bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Borrelia, razširjene so v evropskem in severnoameriškem prostoru ter v nekaterih državah Azije. Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa rodu Ixodes. Lymska borelioza se pojavlja preko celega leta, vendar je najpogostejša od februarja do novembra. Mile zime in vlažne pomladi ojačajo dejavnost klopov. Boreliozo največkrat povezujemo z značilnimi spremembami na koži. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več na različnih delih telesa.

Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 1.1.2024–30.6.2024. VIR: NIJZ FOTO: Nijz

Veliko manj primerov je obolenj s klopnim meningoencefalitisom. V letu 2024 jih je bilo do vključno 28. tedna 39. Zbolelo je 24 žensk in 15 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v primorsko-notranjski statistični regiji (5,6/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (5,3/100.000 prebivalcev) in koroška statistična regija (2,8/100.000 prebivalcev), kažejo podatki NIJZ.

Kako preprečiti vbod klopa?

Človek dobi klopa, ko se giba v naravi in oplazi rastline, na katerih so klopi. Na sprehodih in izletih v naravo se zato pred klopi zaščitimo z oblačili z dolgimi rokavi in dolgimi hlačami ter zaprtimi čevlji. Na NIJZ svetujejo, da so oblačila svetle barve, da klopa na njih laže opazimo. Preden gremo v naravo, se namažemo z repelentom, ki odganja klope. Po vrnitvi iz narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo glavo. Oblačila dobro skrtačimo, če so pralna, jih operemo.

Kako odstranimo klopa iz kože?

Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga čim prej previdno odstranimo. Klopa primemo s koničasto pinceto čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te čim prej odstranimo. Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo olja, krem, petroleja ali drugih mazil, kot so svetovali v preteklosti.