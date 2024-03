Kje lahko parkirate v Planici?

Skakalni praznik na letalnici v Planici bo tudi letos zaznamoval spremenjen prometni režim. Prireditelji opozarjajo na rabo brezplačnih avtobusov, ki bodo krožno vozili iz Kranjske Gore in okolice do skakalnic v dolini pod Poncami.

Obiskovalci, ki bodo v Planico prišli z lastnimi vozili, bodo na parkirne površine usmerjeni z označbami organizatorja in z navodili rediteljev. Parkiranje v Kranjski Gori je možno na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če je drugače označeno z oznakami organizatorja.

Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala, opozarjajo na občini Kranjski Gori.

Brezplačni avtobusi bodo krožno vozili iz Kranjske Gore in okolice do skakalnic v dolini pod Poncami. FOTO: www.planica.si

V petek bodo prvi avtobusi proti Planici krenili ob 10. uri, v soboto ob 6. uri in v nedeljo ob 6.30. Vrnitev do vozil bo možna do dve uri po tekmi, v soboto celo tri ure.

Vstopno-izstopna mesta bodo organizirana proti policijski postaji v Kranjski Gori ter v Ratečah na avtobusni postaji in križišču Ledine, v primeru preusmeritve parkiranja pa tudi na parkirišču Zelenci in pri Petrolu v Ratečah.

Zaradi dogodka bo v času prireditve tudi več cestnih zapor. Podrobne informacije o tem so na spletni strani planica.si.

Prireditelji pa ob tem opozarjajo tudi na možnost, da obiskovalci pridejo na prizorišče iz Kranjske Gore in bližnjih krajev peš.

Vsi imetniki vstopnic za finale svetovnega pokala pa lahko s katere koli železniške postaje v Sloveniji pridejo v Planico tudi brezplačno z vlakom, ki bo ustavil na Jesenicah, od koder bo organiziran avtobusni prevoz.