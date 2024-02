Kdaj je avto tako umazan, da vas doleti globa? Imamo odgovor

Nečistoča na naših jeklenih konjičkih ni le neprivlačna za oko sovoznikov, temveč lahko pade pod drobnogled policistov. Ti namreč za vožnjo z umazanim vozilom, s katerega se ne da razbrati registrske oznake, lahko predpišejo visoko kazen.

V zakonu o motornih vozilih je opredeljeno, da morajo registrske tablice biti pritrjene tam, kjer je to predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite.

V nasprotnem sledi globa. Za nečitljivo registrsko tablico boste morali odšteti 200 evrov.

