Kdaj bodo svoja vrata zaprle banke, pošte in trgovine?

Poslovanje bank, hranilnic, poštnih poslovalnic in večine trgovin bo danes potekalo po skrajšanem delovnem času, Ljubljanska borza pa bo ostala zaprta.

Kot so sporočili iz Združenja bank Slovenije, bodo poslovalnice bank in hranilnic odprte do 12. ure. Tudi poštne poslovalnice po vsej državi bodo danes obratovale krajši čas. Kdaj bodo odprte posamezne poslovalnice, lahko preverite na spletni strani Pošte Slovenije.

Enako velja tudi za večino trgovin, ki bodo svoja vrata zaprle prej kot običajno, najpogosteje okoli 17. ali 18. ure.

Na Ljubljanski borzi danes ne bo trgovanja, saj bo ostala zaprta.