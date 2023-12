Kar 11 tujcev podtaknil v Vladimirjevo hišo. Ta je šel po pomoč tudi h Golobu

»Tukajšnje tožilstvo je dne 22. 11. 2023 s strani policije prejelo kazensko ovadbo zoper osumljenega 50-letnega L. V. iz Lendave zaradi kaznivega dejanja overitve lažne vsebine po prvem odstavku 253. člena KZ-1. Osumljeni je v času med 1. 5. 2023 in 29. 6. 2023 na Upravni enoti Lendava opravil prijavo začasnega prebivališča za 11 tujih državljanov. Navedeno bivališče je prijavil na naslovu, katerega sam ni lastnik. O ovadbi državna tožilka še ni sprejela odločitve,« nam je na poizvedovanje, kako daleč je preiskava nepravilnih prijav bivanja tujih državljanov pri nas in s tem lahkega zaslužka, odgovoril višji državni tožilec Drago Farič, vodja Okrožnega državnega tožilstva Murska Sobota.

Ne kriv ne dolžan se mora nenehno boriti za svoje pravice. FOTO: Oste Bakal

Oškodovani bo vztrajal

V zvezi s tem dejanjem je v kazenskem zakoniku med drugim zapisano: »Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmoto in s tem doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bilo dokaz v pravnem prometu, se kaznuje z zaporom do treh let.«

Kar trenutno doživljam, mogoče res ni tako hudo, vendar za 80 let starega človeka in še težkega bolnika je to zares preveč.

Seveda, če sodna obravnava sploh bo, kajti o tem, ali je dovolj dokazov za obsodilno sodbo in ali bo sploh spisala obtožnico, odloča okrožna državna tožilka Jana Rogan, ki lahko tudi zavrže ovadbo. Vsekakor gre pričakovati, da bo oškodovanec, Lendavčan Vlado Bažika, ki je v torek, 5. decembra, dopolnil okroglih 80 let, vztrajal pri sankcioniranju osumljenega someščana.

Bažika ima v življenju veliko težav in smole. Ne kriv ne dolžan se mora nenehno boriti za svoje pravice, in čeprav na sodišču običajno premaga nasprotnike, mu vse to jemlje preveč energije. A ker je vedno prepričan, da ima prav, ne odneha. Kot smo že poročali, je v zadnjem času pravnomočno dobil sodni spor z Lovsko družino Lendava, ker ga preprosto niso želeli v svojih vrstah, nato pa so ga morali sprejeti. Maja in junija letos so se nadenj nenadoma spravili še domnevni goljufi in prevaranti.

Osumljenec naj bi mu ukradel identiteto in v stanovanjsko-poslovnem objektu prijavil bivališče za 11 ljudi, starih od 19 do 37 let. FOTO: Oste Bakal

Nekdo mu je očitno ukradel identiteto in v njegovem stanovanjsko-poslovnem objektu pri UE Lendava uradno prijavil bivanje 11 državljanov Kosova, starih od 19 do 37 let. Goljufijo je odkril naključno in jo takoj prijavil organom pregona ter tudi upravnemu organu v Lendavi, a zadeva ni stekla, kot bi si želel. Ker ni bil zadovoljen z delom zaposlenih na upravni enoti in lendavskih policistov, je poleti pisal predsednici države dr. Nataši Pirc Musar ter predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, ki naj bi z avtoriteto pospešila reševanje njegove zadnje težave.

Pisal predsednici in premierju

»S težkim srcem sem se odločil napisati pismo predsednici in premierju, vendar res ne morem več prenašati vsega, kar doživljam v pravni državi Sloveniji. Lahko bi jima veliko pisal, a o dogodkih za nazaj ne morem govoriti, ker so takrat bili drugi na oblasti,« nam je zaupal Vladimir Bažika, ki je bil nekoč podjetnik v naši državi, veliko let je z družino preživel v Nemčiji, zdaj ko je ostal brez žene, pa nekaj časa preživi doma, večino pa v Nemčiji, kjer pogosto potrebuje zdravniško pomoč.

»Kar trenutno doživljam, mogoče res ni tako hudo, vendar je za 80 let starega človeka in še težkega bolnika to zares preveč. Naj samo povem, da sem bil izločen iz LD Lendava neupravičeno in sem moral po treh letih to dokazati na sodišču. Od januarja 2023 sem bil v Nemčiji na treh operacijah, vse na srcu, in ravno pri zadnjem, najhujšem posegu sem po sosedu dobil uradno pošto, da ne oddajam smeti na naslovu v Lendavi. Glede na rok ugovora se je odzvala hči, vendar tega niso upoštevali in izdali odločbo o prekršku z globo 100 evrov.«

Na UE Lendava so mu le s težavo izdali dokument, s katerega je razvidno, da je na njegovi nepremičnini prijavljenih 11 oseb. FOTO: Oste Bakal

A tudi to je mačji kašelj v primerjavi z nedavnim dogodkom. »Dne 3. 7. 2023 sem šel na pošto plačat članarino za lovsko družino. Tam sem od poštne uslužbenke naključno izvedel, da prihaja pošta na naslov moje hiše (Trg Ljudske pravice 9, Lendava), ki je prazna že več kot deset let. Ker tam nisem mogel ukrepati, sem se napotil na UE Lendava, kjer so mi na zahtevo le s težavo izdali dokument, iz katerega je razvidno, da je na moji nepremičnini prijavljenih 11 oseb,« razlaga Bažika.

»To potrdilo sem težko pridobil, saj mi nihče ni hotel nič kaj več povedati ali napisati. Še tisti dan sem šel s potrdilom na policijo, kjer so bili presenečeni, trajalo pa je kar eno uro in pol, da se je napravil zapisnik. To je pa tudi vse, kar sem lahko naredil,« še pravi.