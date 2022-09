Kandidat za predsednika Prebilič kritično o Pahorjevi zapuščini

Kočevski župan Vladimir Prebilič je zbral dovolj podpisov za vložitev kandidature za predsednika republike, je dejal, a koliko jih je zbral, včeraj še ni želel razkriti. Prebilič se v predsedniško tekmo podaja s podporo volivcev in 45 neodvisnih županov, z drugimi političnimi strankami pa se še ni pogovarjal o morebitnem sodelovanju. V intervjuju za Delo je med drugim povedal, da se njegovi nazori umeščajo v sredinski levi prostor, in ne toliko v liberalnega.

Sam se vidi na mestu predsednika države, da bi ljudi povezan in ne razdiral, hkrati pa razumel »povprečnega Slovenca«. O delu aktualnega predsednika Boruta Pahorja je Prebelič za Delo povedal, da je Pahor v mednarodnem okolju sicer dvigoval ugled Slovenije, a da mu je na notranjepolitičnem področju na dveh področjih spodletelo. »Ko so se v naši demokraciji pojavile anomalije – govorim o svobodi medijev in vladavini prava. Tukaj zame kompromis ni mogoč. Omejevanja svobode gibanja in posegi v človekove pravice so bili med pandemijo do neke mere smiselni, ampak tudi zlorabljeni. In na žalost ni bilo nobenega, ki bi dal nogo med vrata in povedal, da to ne gre. Pahorjeva drža bi morala biti pri teh vprašanjih bistveno bolj ostra in jasno artikulirana,« je jasen Prebilič in še dodal, da je treba naposled začeti tudi pogovor o tem, kakšno obrambo si želimo. »Če nekdo kot vrhovni poveljnik obrambnih sil leto za letom dobiva na mizo negativno oceno, potem je tukaj nekaj hudo narobe.« pravi.

V pogovoru se je dotaknil tudi vprašanja o rusko-ukrajinski vojni in kritiziral poziv predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen na Bledu. »Poziv v smislu, da bomo Rusijo premagali na bojišču, je korak v napačno smer,« meni. Prepričan je, da v vojni ni nikoli zmagovalcev, da je »demoniziranje druge stani« nevarna igra, a da moramo pot iz vojne nujno najti.