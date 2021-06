Kam na kopanje v pasjih dneh? Preverite, kje so jezera in reke najčistejši

Odlično

Kolpa je priljubljena za kopanje. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Dobro



Zadostno

Več kot 85 odstotkov slovenskih kopalnih voda je odličnih, nobena kopalna voda pa ni v slabem stanju zaradi česar bi bilo kopanje prepovedano, so sporočili iz Agencije za okolje RS (RS). Je pa res, da se spremlja kakovost kopalne vode le v t. i. naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državno spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone.V letu 2020 je bila mikrobiološka kakovost vode za razred odlično dosežena na 20 kopalnih vodah, kar je na dveh kopalnih vodah več kot leto poprej; delež odličnih kopalnih voda znaša 76,9%, kar je enaka vrednost kot leta 2018 in tudi najvišja v obdobju od leta 2010 dalje.Odlične kakovosti, enako kot preteklo leto, je bila voda na obeh kopalnih območjih na Bohinjskem jezeru (Fužinski zaliv, Ukanc), na vseh petih kopalnih vodah Blejskega jezera, na Šobčevem bajerju, na Nadiži (kopalno območje Nadiža), na šestih mestih na Kolpi (kopalna območja Prelesje–Kot, Damelj, Adlešiči, Učakovci–Vinica, Podzemelj in Pobrežje–Fučkovci) ter prvič na vseh kopalnih območjih na Soči (Čezsoči, Solkanu, Tolminu I in II, Kanal).Stanje se je izboljšalo z dobrega na odlično na Kolpi v Damlju, Podzemlju in v območju Prelesje–Kot, na Soči pa v Tolminu II, z zadostnega na dobro pa na Kolpi v Gribljah in na Idrijci v Bači pri Modreju. Stanje se je z odličnega poslabšalo na dobro na Kolpi v kopalnem območju Radenci ter na Krki v kopalnem območju Straža. Dobro stanje je določeno za pet kopalnih voda, kar znaša 18,5%. Glede na to, da je kopalna voda Sodevci lokalnega pomena in ni vključena v poročevalske obveznosti do Evropske komisije, delež dobrih celinskih kopalnih voda, poročanih Evropski komisiji, znaša 15,4%, kar je za 7,7% več kot leta 2019.Kopalna voda Žužemberk na Krki je iz odličnega stanja vse od leta 2016 zdrsnila v dobro stanje leta 2019 in leta 2020 v zadostno. Zadostna kakovost se je glede na preteklo leto ohranila v Primostku na Kolpi.