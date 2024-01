Kakšno bo vreme? Po snegu in ledu nas čaka to

Desetdnevna napoved pravi, da novih snežnih padavin ne bo. Do konca tedna bo nekaj oblačnosti, a tudi sonca. Najnižje temperature se bodo gibale od –4 do 4 stopinje Celzija, dnevne pa tudi do 12 stopinj, ob morju se bo ogrelo še za dve stopinji več.

Zaenkrat se zdi, da bo vikend precej sončen, le da bomo imeli čez dan kakšno stopinjo ali dve manj. Najtopleje bo ob morju, do 14 stopinj Celzija, drugod bomo blizu desetim.

Po sončnem vikendu pričakujte manjšo otoplitev, pa tudi kakšen oblak več. Jutranje temperature bodo nekoliko višje, pa tudi dnevne – živo srebro bo kazalo 10 in več stopinj Celzija.

Trenutni podatki kažejo, da bo najtopleje prihodnji četrtek (1. februarja), ko bo na severovzhodu čez dan predvidoma 15 stopinj Celzija, drugod jih ne bo manj kot 12.

