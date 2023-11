Kakšna je verjetnost, da vam gume zamenja vulkanizerka?

Kvalitetne pnevmatike vplivajo na zaviralni čas, oprijem, obrabo in tudi porabo goriva in skrbijo za našo varnost v vozilu. Zakon določa, da moramo pnevmatike zamenjati glede na vremenske razmere. Na vozilu morajo biti zimske pnevmatike od 15. novembra do 15. marca.

Preverite globino profila

Še pred menjavo pa je treba preveriti, ali so pnevmatike še ustrezne. To lahko storimo na tri načine:

Z merilnikom globine. Ne glede na to, kakšen merilnik imamo, treba ga je potisniti v glavni kanal pnevmatike in tako vidimo, koliko še manjka do minimalne globine profila.

S kovancem za 2 evra. Kovanec vstavimo v glavni kanal gume in če je viden stranski srebrni rob kovanca, potem je profila že manj kot 4 mm. V tem primeru pnevmatike niso primerne.

S pomočjo indikatorja obrabe. Vse gume imajo na dnu glavnih kanalov tudi indikator obrabe. Ko je višina profila na enaki višini kot je indikator obrabe, je čas za zamenjavo pnevmatik.

Večina čaka z zamenjavo do zadnjega

Če pnevmatik še niste zamenjali, boste najverjetneje naleteli na nekoliko gneče v mehaničnih delavnicah. Večina ljudi z zamenjavo namreč čaka do zadnjega ali že čez zapovedan datum.

Če zamenjavo gum opravite v mehanični delavnici, verjetno veste, da tam prevladujejo moški. Če pa upate, da boste naleteli na vulkanizerko, vas moramo razočarati, da je verjetnost za to v Sloveniji zelo majhna. Po podatkih statističnega urada je pri nas med skoraj 7.400 mehaniki in serviserji motornih vozil in koles le okoli 2 odstotka žensk.