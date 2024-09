Kako začeti varčevati brez večjih prihrankov

Vzajemni skladi na splošno ponujajo številne prednosti za vlagatelje. Kot nam je v intervjuju povedal Damir Mrkulić, višji skrbnik prodaje pri Triglav Skladih, omogočajo razpršitev naložb, kar zmanjšuje tveganje v primerjavi z vlaganjem v posamezne investicijske produkte. »Pri Triglav Skladih investiramo odgovorno, kar pomeni, da pri odločitvah o tem, kam vložiti denar, upoštevamo ne le potencial za dobiček, temveč tudi vidike naložbe, ki vplivajo na družbo in okolje. Skladi, ki upoštevajo trajnostne dejavnike, vlagateljem ponujajo priložnost sodelovanja pri ustvarjanju človeku prijaznejše prihodnosti, obenem pa se jim ni treba odpovedati finančnim donosom,« je še dodal in zagotovil, da sredstva upravljajo izkušeni finančni strokovnjaki, ki aktivno skrbijo za izbiro in upravljanje naložb, kar povečuje možnosti za boljše donose.

