Kaj se dogaja? Borut Pahor obljublja nagrade in deli tisočake (FOTO)

Kljub številnim opozorilom o spletnih prevarah in lažnih facebook profilih, ljudje še kar s preveliko lahkotnostjo kliknejo na nepreverjene objave. Danes se je na facebooku znašel nov profil Boruta Pahorja, ki pa je lažen.

Ne nasedajte profilu. FOTO: Zaslonski posnetek

Že na prvi pogled je očitno, da ne gre za uradni profil predsednika države - pa ne, zato, ker je na profilu le ena objava, kar je nekoliko nenavadno za našega »kralja instagrama«, temveč predvsem zato, ker predsednik nagovarja ljudi, naj mu zaupajo, v katerem mesecu so rojeni, in jim obljublja večje količine denarja - od šest tisoč pa vse do devet tisoč evrov.

Gre torej za zlorabo profila, zato je najbolje, da objavo ignorirate in ni potrebe, da odgovarjate, saj denarja ne boste videli. Da je ustvarjanje lažnih profilov ali kraja podatkov za zlonamerno komunikacijo dandanes zelo pogosta zloraba, pa potrjujejo tudi kriminalisti.