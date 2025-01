Kaj nas čaka v letu 2025: najpomembnejši dogodki doma in po svetu

V grobem bi lahko rekli, da nas v letu 2025 ne čaka nič novega - tako kot vsako leto doslej, se zagotovo ne bomo mogli izogniti političnim pretresom, naravnim katastrofam, bogatemu programu športnih dogodkov, novim prebojem na znanstvenem, a tudi duhovnem področju.

Svetovna populacija naj bi dosegla 8,1 milijarde ljudi, kar bo zagotovo imelo večplastne posledice na globalni ravni, ki bodo vplivale na družbo, gospodarstvo in okolje.

V svojih spisih sta preroka Nostradamus in Baba Vanga napovedala, da naj bi leta 2025 nastal kaos, prišlo pa bi lahko do dogodkov, ki bodo sprožili konec sveta in globalno apokalipso.

Baba Vanga je celo napovedala, da nas bodo v letu 2025 obiskali Nezemljani. Morda njene napovedi celo niso daleč od resnice. Sredi decembra letos je namreč veliko vznemirjenje povzročilo nenavadno veliko število »dronov«, tudi do 50 v skupini, premera 1,8 metra, ki se ob večerih pojavljajo v zvezdni državi ZDA New Jersey. Kljub številnim poročilom izvor in namen teh dronov še vedno ostajata neznana, je pa situacija pripeljala do obsežnih preiskav FBI in državnih oblasti, ki prebivalcem ne znajo odgovoriti, za kaj gre. Med določenim delom prebivalstva se pojavlja vprašanje, ali ne gre morda za pojav NLP-jev, ki naj bi se pojavljali ob premikih jedrskih konic po svetu.

Volitve v Nemčiji in Kosovu

Tako kot vsako leto se bodo ponekod zamajali tudi temelji vlad in institucij. Leto 2025 bo ključno za številne države, kjer bodo volitve lahko prinesle spremembe v mednarodnih odnosih.

V Nemčiji denimo bodo februarja predčasne Zvezne volitve za Bundestag. Napovedujejo, da bodo te volitve ključne za prihodnjo politično stabilnost Nemčije, saj se bodo spopadale z izzivi, kot so rastoča podpora desnim populističnim strankam, podnebna politika in socialne reforme.

V pričakovanju parlamentarnih volitev so tudi v varnostno nestabilnem Kosovu, kjer bodo februarske volitve odraz trenutnih napetosti med Srbijo in Kosovom, ki ga trenutno vodi vlada Albina Kurtija.

V Sloveniji se za zdaj še ne napovedujejo predčasne volitve, čeprav desna politična poskuša to doseči s številnimi interpelacijami in javnim obračunavanjem s kolegi z nasprotnega tabora. Doslej je vlado Roberta Goloba zapustilo devet ministrov in pričakujemo lahko, da bo z njegovega gnezda v prihodnjem letu odletel še kateri.

Nova Gorica in Gorica bosta sodelovali

Leto 2025 bo v Sloveniji zaznamovano z različnimi pomembnimi dogodki, tako kulturnimi kot tudi športnimi. Ena izmed najbolj odmevnih prireditev bo Evropska prestolnica kulture, saj bosta Nova Gorica in Gorizia (v Italiji) prvič v zgodovini sodelovali kot skupni nosilki tega prestižnega naziva. Ta projekt bo ponujal več kot 400 dogodkov čez leto, vključno z glasbenimi, umetniškimi, kulinaričnimi in športnimi prireditvami, ki bodo povezovale obe mesti ter obiskovalcem nudile edinstvene meje brez meja​.

Poleg tega Slovenija v letu 2025 praznuje jubileje nekaterih pomembnih festivalov, med katerimi izstopa 30-letnica Festivala Jazz Cerkno in 70-letnica Grafičnega bienala Ljubljana, ki je eden najstarejših grafičnih bienalov na svetu​.

Za ljubitelje umetnosti bo še posebej zanimiva razstava umetniškega tandema Ulay/Marina Abramović, ki bo novembra 2025 na ogled v Ljubljani.

Dokončanje cevi avtocestnega predora Karavanke

Vsi napori pa bodo v prihodnjem letu še naprej usmerjeni v dokončanje druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki bo pomembno prispeval k cestnemu povezovanju med Slovenijo in Avstrijo, saj bodo turisti hitreje in lažje potovali. Gradnja druge cevi predora Karavanke se je začela leta 2020, predvideno pa je, da bo nova cev končana in odprta za promet jeseni 2025.

Napovedujejo se veliki športni dogodki

Velik športni dogodek se bo zgodil avgusta prihodnje leto, ko bodo na Kitajskem potekale Svetovne igre. Pričakujejo približno 4.000 športnikov z vsega sveta, ki se bodo pomerili v različnih športih, kot so gimnastika, ples, borilne veščine ter novejše discipline, kot sta dirkanje z motornimi čolni in ragbi na invalidskih vozičkih.

Med pomembnimi športnimi dogodki izpostavljamo še svetovno prvenstvo v Atletiki, ki bo septembra v Tokiu, v ospredju sezone pa bodo za slovenske navijače zanimive tudi največje kolesarske dirke, vključno s Tour de France, Giro d’Italia in Vuelta a España.

Tehnološke inovacije in raziskovanje vesolja

Glede na trenutno hitro razvijajočo se tehnologijo bodo leto 2025 zagotovo zaznamovale tehnološke inovacije in napredne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, kvantnim računalništvom in blockchainom, ki bodo preoblikovale poslovne modele​, vse od gospodarstva, zdravstva, izobraževanja in zabave.

Med predvidenimi dogodki je tudi septembrska misija na Luno, v okviru programa Artmeis, kar bi lahko pomenilo pomemben korak k ponovnemu obisku Lune in pripravi na prihodnje misije na Mars.

5. decembra prihodnje leto pa bi raziskovalna sonda BepiColombo, izstreljena leta 2018 dosegla Merkurjevo orbito.

Leto 2025 bo polno zanimivih astronomskih pojavov, vključno z nekaterimi izjemnimi dogodki:

Lunin mrk: Na nebu bodo vidni trije lunini mrki. Najbolj nenavaden bo popolni lunin mrk 7. septembra, ki bo znan kot »Rdeča Luna« in bo viden v večini Evrope, Afrike, Azije in Avstralije. To bo ena izmed priložnosti za opazovanje krvavkaste barve Lune, ki nastane zaradi loma svetlobe v Zemljini atmosferi​.

Retrograden Merkur: Merkur bo retrograden v štirih obdobjih leta 2025, kar pogosto zanima ljubitelje astrologije. Med pomembnejšimi bodo faze od marca do aprila in novembra do decembra, kar je čas, ko je ta pojav povezan s komunikacijskimi in tehničnimi motnjami​

Sončni mrki: 29. marca bo delni sončni mrk, viden iz južne poloble, vključno z deli Antarktike, jugovzhodne Avstralije in Nove Zelandije. Drugi delni sončni mrk bo 21. septembra​

Meteorni roji: Nekaj znanih meteorskih rojev bo krasilo nebo, vključno s Perzeidami avgusta in Geminidi decembra, ki sta običajno spektakularna zaradi svetlih utrinkov​.

Pomembne obletnice:

Leta 2025 bo zaznamovano več pomembnih obletnic, ki bodo vplivale na zgodovino, kulturo in politiko po svetu: Med drugim: 80. obletnica konca druge svetovne vojne, 250. obletnica rojstva Ludwiga van Beethovna, 100. obletnica ustanovitve Organizacije Združenih narodov (Leta 1925 je bila ustanovljena Liga narodov, predhodnica OZN), 200. obletnica smrti Napoleona Bonaparteja, 50. obletnica ustanovitve Evropske unije.

​