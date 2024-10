Jožetu uspevajo banane

V Lutvercih, ki menda premore prav toliko prebivalcev, kot je dni v letu, lahko pogosto naletimo na kaj zanimivega. Pri vsestranskem Jožetu Horvatu, ki živi z ženo in hčerko ter njeno družino blizu reke Mure, je že tako. Pri njem smo naleteli namreč na lepa bananovca. Resda ne gre za največjo posebnost, saj se časi spreminjajo in je okrog nas vse več eksotičnih in tujerodnih rastlin. Vseeno pa je Jože upravičeno ponosen na svoja bananovca.

»Vsako jesen ju normalno obrežem, zaščitim z njunimi vejami in dodatno zaščito, tako da ne zmrzneta, pa čeprav v zadnjih letih niti ni bilo tako hudega mraza. Potem pa ju spomladi odkrijem. Od aprila do junija obe drevesi močno poženeta mlade veje, razrastejo se več metrov okrog in v višino. Seveda tudi banan ne manjka,« nam je razložil Jože, ki dodaja, da se pod vejami bananovcev še kako rada zadržujeta njegova vnuka Ela in Rok.

Bananovec (lat. Musa) je rod večletnih rastlin tropskega izvora. S stebla listi tvorijo značilno rozeto. V vegetacijskem obdobju raste bananovec skupaj z obilico stranskih (hčerinskih) poganjkov. Pri vzgajanju se načrtno odbira ustrezni stranski poganjek za naslednjo rastno sezono po obliki listov. Po videzu bananovci spominjajo na palmo, obstaja pa jih več kot sto vrst.

Bananovec, ki uspešno raste v Lutvercih.