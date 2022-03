Jožef je vsestranski zbiratelj, ima tudi 68 let starega mercedesa (FOTO)

Streljaj od Lendave je Gornji Lakoš. Tam imajo enkraten muzej z več tisoč starinskimi eksponati, ki se ga ne bi sramovali niti v velikih svetovnih mestih. Na naslovu Glavna ulica 22 je veliki ljubitelj zbirateljstva Jožef Muršič svojo rojstno hišo spremenil v enkraten muzej, kjer si lahko preteklosti željni Slovenci in tujci resnično ogledajo način življenja, ki ga mlajše generacije ne poznajo.

Vozilo je brezhibno, le registrirati ga je treba.

Gre za neprecenljivo zbirko, ki jo Jožef še naprej dopolnjuje. Lastnik muzeja, možakar z akademskim nazivom, ki je zaposlen v tujini, je imel minule dni generalno spomladansko čiščenje, kar je njegovo najbolj priljubljeno opravilo.

Tudi restavrira sam

Niti sam ni prepričan, koliko predmetov ima razstavljenih, a po videnem in po pogovoru z njegovo hčerko Ines Muršič je gotovo, da je v muzeju več tisoč eksponatov. Dopolnjuje jih več let, stare stvari pa je začel zbirati že kot deček. To so bile sličice in podobne enostavne stvari, saj je odraščal skromno. Denar je namreč bila dobrina, ki je v družini niso videli pogosto.

»Mati je bila gospodinja, oče pa je bil zaposlen v lokalni kmetijski zadrugi,« nam je povedal sogovornik in dodal, da zbira tudi star denar. V lasti ima nekaj izjemno redkih primerkov. »Torej, zbiram vse, kar je predstavljalo življenje nekoč v tem delu države in v našem domačem kraju. Videti je mogoče vse od kmečkega orodja do pohištva, koles, kuhinje, peči, likalnikov, srebrnega pribora, fotoaparatov, posod … Družine so bile samostojne. Večina si je orodja, vozove in druge kmetijske priprave naredila sama in to poskušam nekako obuditi,« je dejal Jožef.

Orodje, ki nas je nekoč pričakalo v moškem brivsko-frizerskem salonu.

Precej dobro mu uspeva. Zaradi prostorske stiske na ogled ne more sprejeti večjih skupin, a kakšen razred iz osnovne šole bi zagotovo imel dovolj prostora. »Za nasvet, kako kaj restavrirati, vprašam kolege doma in iz tujine, nakupil sem nekaj strojev, tudi peskalnik in stružnico, določene stvari dodelam, če kaj manjka ali je kaj polomljeno. Kmalu bom šel v pokoj, polovično še sicer želim delati, a bom torej že kmalu imel več časa za urejanje in obnovo zbirke. Kar precej predmetov je družinskih, večinoma pa mi ljudje stvari podarjajo. Nekaj jih tudi kupim, zamenjam, a predmetov ne prodajam. Na obnovo in restavriranje čaka zajeten kup starin. Ogromno je tudi koles.

68 let je star dragoceni mercedes.

Največji kos je osebni avtomobil mercedes benz 180D iz leta 1954,« pove. Restavriral ga je, je vozen, prebarvan, a trenutno ni registriran. Ima vse papirje, knjigo, navodila za uporabo, seznam delov. Družina sprva nad tem njegovim konjičkom ni bila najbolj navdušena, a so se privadili. Žena Erika pri preurejanju in opremljanju domače stanovanjske hiše pogosto uporabi predmete iz zbirke.

Zbiram vse, kar je predstavljalo življenje nekoč v tem delu države in v našem domačem kraju.

Sicer si je muzej mogoče ogledati v dobri uri. Jožef ga želi še razširiti v novo, skoraj 200 kvadratnih metrov veliko lesenjačo v bližini, kjer bo svojo zgodbo nadaljeval še veliko let. In to za dobro vseh, ki jih bo zanimalo, kaj se je na njihovem območju uporabljalo v daljni preteklosti.

Raznovrstno posodje

Tako je bila nekoč videti jedilnica.

Kdo ima toliko koles kot Jožef iz Lakoša?

Likalnik zraven likalnika