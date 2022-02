Tretjega februarja sta Marta in Jože Prah z Zajčje gore, ki je zaselek Ledine, obhajala 60 let skupnega življenja. Velikega slavja ni bilo, so pa par dni zatem po nedeljski maši opravili obred v sevniški farni cerkvi svetega Nikolaja. »Še enkrat so nas požegnali, in to v isti cerkvi in pred istim oltarjem kot takrat, ko sva se poročila,« se smeje Marta in napoveduje večjo fešto za takrat, ko bo topleje in bo konec korone. Slavljenca z družino Isti priimek pred poroko in po njej Šestdeset let skupnega življenja sta Marta in Jože složno preživela na njeni, Šeškovi domačiji na Zajčj...