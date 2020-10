Jelinčiču kazen, on pa: Kakšne neumnosti trosijo!

JAVORNIK DEJAN Zmago Jelinčič Plemeniti.

Kaj je Jelinčič zagrešil?

28. januarja, tako piše v dopisu inšpektorata, je med nastopom v državnem zboru nosil vetrovko, na kateri je bila oznaka, kot se uporablja v Slovenski vojski. V pošiljki so Jelinčiču simbol opisali takole: znak okrogle oblike, ki se zgoraj končuje kot stiliziran obris Triglava, v notranjem polju od zgoraj navzdol so barve državne zastave bela, modra in rdeča, za poljem sta dva prekrižana meča, ki sta vidna samo delno, spodaj ročnika in zgoraj konici mečev. »Navedeni znak pa je na podlagi drugega odstavka 2. člena uredbe o oznakah v Slovenski vojski stalni razpoznavni znak pripadnikov Slovenske vojske v skladu z določbami mednarodnega vojnega prava, s čimer ste kršili četrti odstavek 41. člena ZObr.«

Prvak Slovenske nacionalne strankebo moral, ko bo odločba pravnomočna, plačati, ker je 28. januarja na seji državnega zbora uporabljal oznako, ki se uporablja v Slovenski vojsk i. Jelinčič je oznako nosil na vetrovki in si na grbo nakopal inšpektorat za obrambo, ki je odločil, da je poslanec odgovoren, ker je uporabljal oznako Slovenske vojske in tako kršil zakon. Izrekli so mu globo v višini 417,29 evra, poleg tega pa mora plačati še sodno takso v višini 41,72 evrov.Jelinčič je vložil zahtevo za sodno varstvo zoper odločbo. V njej navaja, da je odločba nezakonita in protiustavna. Izpostavlja tudi poslansko imuniteto in pravi, da ima poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Sklicuje se tudi na mnenje ustavnega pravnikaki pravi, da gre za ravnanje, zaščiteno s svobodo izražanja. »Poslansko izražanje v parlamentu uživa po Evropski konvenciji človekovih pravic in po Ustavi RS posebno zaščito.»Pri ravnanju poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega ne gre za kaznivo dejanje "Lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo" ali za prekršek po Zakonu o obrambi po 9. točki 106. člena (prekršek stori, kdor “uporablja oznako pripadnosti in druge oznake, ki se uporabljajo v Slovenski vojski”). Elementa kaznivega dejanja sta predvsem dva, ki morata biti izpolnjena kumulativno. Prvič, namen pridobiti korist ali prizadejati škodo. In drugič, lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo ali neupravičena nošnja znamenja uradne ali vojaške osebe. Pri konkretnem ravnanju ni bil prisoten niti takšen namen, niti se ni lažno izdajal za vojaško osebo, saj je jasno, da je šlo za nastop poslanca. Pri podajanju sporočila, za kar pri nastopu poslanca vedno gre, obleka, ki je del sporočila, ne more biti neupravičena,« je še zapisal Toplak.