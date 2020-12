Jelinčič z neprimerno šalo o potresu razburil spletne uporabnike

FOTO: Twitter

Po silovitih potresih, ki so zadeli Hrvaško, se je na spletu pojavilo veliko odzivov. Nekateri so razkrivali svoje občutke, nekateri so organizirali zbiralne akcije za prebivalce Petrinje, drugi pa so pri odzivih poskušali uporabiti humor. Eden takih je bil tudi poslanec SNS. Očitno pa je šlo za neslano šalo, saj so spletni uporabniki že izrazili svoje zgražanje nad njegovim zapisom. Jelinčič je svoj zapis sicer že izbrisal, vendar se še vedno deli med komentatorji.Ena izmed njih je zapisala: »Cela Slovenija zbira denar in se trudi pomagati najbolj krhkim in ranljivim ljudem, vi se pa norčujete iz državljanov, ki bi dali vse, da pomagajo ljudem v stiski, pa čeprav sami nimajo veliko!« Tovrstnih komentarjev je bilo nekaj sto in nobeden ni bil prav prijazen do Jelinčiča.Hrvaško je sicer tudi dan po torkovem rušilnem potresu davi ob 6.16 stresel nov močan potresni sunek, ki ga je bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter potresa z magnitudo 4,9 18 kilometrov zahodno od Siska.