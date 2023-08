Je ugriz naših strupenjač smrtno nevaren? Tu je odgovor (FOTO)

Nekoč so v celjsko bolnišnico k znanemu zdravniku Jožetu Završniku pripeljali Titovo teto, ki jo je kača ugriznila v roko. Takole se je spominjal: »Plavo in zateklo je imela kot blazino, kar je trajalo ves teden, potem pa je stvar uplahnila in vse je bilo v redu.«

Kako ravnamo, ko jo vidimo? Griša Planinc, Kačofon: »Vse domorodne vrste kač v Sloveniji so ogrožene in zaradi tega tudi zakonsko varovane. Prepovedano jih je vznemirjati, ubijati, zadrževati v ujetništvu ali uničevati njihove življenjske prostore! Če kačo srečate v naravnem okolju, jo pustite pri miru, izognite se ji in ji omogočite, da gre svojo pot. V nobenem primeru vas ne bo napadla, se pa nekatere vrste lahko branijo z ugrizom, če se znajdete v njihovi neposredni bližini (nekaj deset centimetrov). Pomembno je, da gledate, kod hodite in imate primerno pohodno obutev. Z nezaščitenimi rokami ne segajte v neznano.«

Čeprav redko, pa se tudi to dogaja. Sploh, ker se v gozd še posebno poleti odpravljamo prelahno oblečeni in obuti, najslabše, kar se kač tiče, pa so prav lahka in mehka obuvala. Kača je plašna žival, navadno se greje na soncu, v dremežu pa presliši tih, mehak korak sandal ali športnih copatov, in ko oseba stopi nanjo, žival v samoobrambi useka. Ali pa ko z roko šarimo po sočnem in nizkem rastju … Pravzaprav imamo kar srečo, da ne živimo v okolju s smrtonosnimi kačami.

Smrtnih žrtev ni bilo

Zmotno prepričanje je, da je ugriz naših strupenjač smrtno nevaren. Je pa nadvse boleč, to pa! Zadnjih 60 let v Sloveniji ni nihče umrl za posledicami kačjega ugriza. Znana je le ena, a toliko bolj nepreverjena navedba o smrti vojaka, ki naj bi ga kača ugriznila v vrat. Če je bila res to tista, ki jo je med vrsticami že pred časom izpostavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, »zadnji smrtni primer zaradi ugriza kače smo po naših podatkih zabeležili leta 1991«, nam ni uspelo izvedeti.

Kako ukrepamo, če nas ugrizne? Damjan Grenc s Centra za zastrupitve UKC Ljubljana: »Ob sumu na ugriz kače svetujem, da se človek pri odločitvi, ali bo poiskal zdravniško pomoč, ravna po svojem počutju. Ko kača ugrizne, je lahko videti zelo različno, lahko sta to dve klasični luknjici, lahko je samo ena, lahko je opraskanina, odvisno od situacije, v kateri se je ugriz zgodil. Ugrizno mesto je treba očistiti. Če bi ob mestu ugriza še ostalo kaj strupa, ga je treba tudi obrisati stran od mesta rane, da se ga ne zanese še dodatno v rano. Nato se rano pokrije, prizadeti ud pa se imobilizira po načelih prve pomoči in se poskuša bolnika na čim manj travmatičen način spraviti do zdravnika. Nikakor pa ne zarezujemo, ne podvezujemo, ne sesamo, ne izžigamo, to vse dokazano ne učinkuje in ne pomaga! Strupa kače namreč ne morete dobiti iz rane, saj se počasi širi v tkiva in se po žilah raznese po telesu.«

Tudi biologinja Staša Tome je povedala nekaj o tem: »V Sloveniji žal nimamo statistike o smrtnih primerih po ugrizu strupenjač, čeprav med ljudmi kroži veliko nepreverjenih zgodbic. Kljub temu lahko trdimo, da so usodne posledice po ugrizu naših strupenjač res redke. Bili so to resnično redki nesrečni primeri.«

Gada je razkazoval

V Sloveniji se že vrsto let soočamo s približno enakim številom: UKC Ljubljana vsako leto obravnava nekje med devet in 12 primeri ugriza strupenih kač. Približno četrtina je ugrizov v roko, približno polovica jih potrebuje protiserum.

Svetovni dan Šestnajstega julija je bil svetovni dan kač. Med približno 3150 vrstami, ki živijo po vsem svetu, je okoli 700 strupenjač. V Sloveniji premoremo 11 vrst kač, tri so strupene: modras, gad in laški gad. Najpogosteje srečamo modrasa.

Ker je primerov tako malo, padejo zato še toliko bolj v oči. Kakor je tudi zadnji primer: zgodilo se je, da je zaradi samoobrambe na Okrešlju gad ugriznil najstniškega pohodnika, še več, ugriznil ga je po tistem, ko je mladenič kačo prijel in jo razkazoval. Ker se je ustrašila, je ugriznila. Zaradi česar je moral na pomoč prileteti tudi policijski helikopter s šestčlansko posadko, dva pilota, tehnik letalec, zdravnik, gorski reševalec letalec in policist. Moškega so na kraju oskrbeli in hitro prepeljali v zdravstveno ustanovo na nadaljnje zdravljenje.

Pulila sta repo

Če že ne uradna statistika, pa o kačjih ugrizih pripovedujejo usode posameznic in posameznikov. Kot denimo tista iz leta 2010, ko je Pomurje kar nekaj časa razglabljalo o strupenjači, ki je v Sv. Juriju pri Rogašovcih ugriznila Magdaleno Gomboc na domačem vrtu, ko je pod večer krenila po solato za svoje kunce. Med košatimi solatnimi stebli, ki so šla že v cvet, je bila zvita kača. Magdalena si je solato že lepo naložila v naročje, ko jo je na roki nenadoma močno zaskelelo. Zelenjavo je nagonsko odvrgla ter pomislila, da jo je pičila čebela, celo na sršena je pomislila. Ker pa je bolečina postajala vse hujša, so njeni domači klicali domačega zdravnika pri Gradu. Ta jo je napotil v murskosoboški zdravstveni dom, dežurni zdravnik pa je prepoznal ugriz kače, zaradi česar so Magdaleno z reševalnim vozilom ekspresno odpeljali v rakičansko bolnišnico, od tam pa naravnost v Ljubljano, kjer so ji vbrizgali protistrup. Magdalena je med že prevozom izgubljala zavest.

Pet let pozneje je Anica Muhič iz Ravnac z možem pulila repo. Njen Tone je zagrabil šele prvo repo in že glasno zajavkal, misleč, da je zagrabil za trn. Žena je stopila do njega, pohodila travo, ki je rasla okoli, v tistem pa zagledala kačo. Obute je imela škornje, zato je začela gaziti in gaziti po njej, še mož je pomagal, potem je vzela nož in jo razparala, da je na mestu poginila. Nobenega strahu ni čutila Anica, misleč, da bo najbolje, da jo pokonča in čim prej pomaga možu. Izkazalo pa se je, da ga je kača v prst, zato je predel ugriza nekoliko stisnila, da je nekaj krvi izteklo iz rane, nakar sta takoj pohitela domov. Dežurni zdravnik je svetoval, naj oče sede in miruje ter da naj ga pripeljejo k njemu v Metliko. Vse je potekalo zelo hitro, Toneta, ki je imel že otečeno roko, čutil pa je tudi že slabost, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center in ga že v nekaj dneh poslali domov.

V peskovniku sredi mesta

Leta 2018 se je petletna deklica sredi Ajdovščine igrala v peskovniku. In imela res precejšnjo srečo. »Hči je na lepem zajokala in iz peskovnika stekla k mami,« je pripovedoval njen oče. »Sam pa sem stekel do njenega dveletnega bratca in ga odnesel na varno. Potem sem ujel modrasa, ga spravil v vedro ter počakal na biologa.« Izkazalo se je, da jo je ugriznil v gleženj.

Damjan Grenc iz Centra za zastrupitve UKC Ljubljana FOTO: Roman Šipić

Damjan Grenc s Centra za zastrupitve UKC Ljubljana: »Če se ugriz zgodi, je časa za prvo pomoč vendarle dovolj. Srce nam ne bo kar odpovedalo! Strup deluje takoj, a začne njegova moč po kakšnih dveh urah jenjati. Poleg tega strupene kače zelo natančno odmerijo količino strupa, ki ga izpustijo ob ugrizu. Po navadi ga izpustijo le nekaj odstotkov, nikoli pa ne izčrpajo strupne žleze. Skoraj polovica vseh kačjih ugrizov je tudi tako imenovanih suhih ugrizov, ko sploh ne izpustijo strupa ...«