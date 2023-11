Je Bled najlepši kraj na svetu? Poglejte si ta spektakularni film (VIDEO)

Turizem Bled je pripravil nove multimedijske vsebine, s katerimi nagovarja obiskovalce, naj na Bledu ostanejo dlje, naj si vzamejo čas za raziskovanje naravne in kulturne dediščine ter naj na Bledu doživijo edinstvene nepozabne trenutke, zaradi katerih se bodo radi vračali. V ta namen sta nastala destinacijski promocijski film in podkast.

Nove turistične promocijske projekte so na Bledu predstavili v petek zvečer. Premierno so predvajali destinacijski promocijski film Adventure of a Lifetime (Pustolovščina življenja) režiserja Cirila Jazbeca ter destinacijski podkast Bled - Is this the Most Beautiful Place on Earth? (Bled - Je to najlepši kraj na svetu?) gostitelja Noaha Charneya.

Nove multimedijske vsebine nagovarjajo obiskovalce k spoštovanju in skrbi za ohranitev zelene in trajnostne podobe Bleda s celotnim zaledjem in območjem Julijskih Alp. Na Bledu si želijo, da bi obiskovalci doprinesli k izboljšani atmosferi kraja zaradi razpršenega obiska in interakcije z domačini.

Kot so sporočili iz Turizma Bled, so navdih za kratek film o romantičnem Bledu ustvarjalci črpali iz Instagram fotografije zaroke ob Blejskem jezeru. Zgodba Pustolovščine življenja se tako začne, ko trije fantje iz tujine iščejo popoln kraj, kjer bi en izmed njih zasnubil svojo dekle. Film gledalce popelje skozi možne lokacije za snubitev, vse od Pokljuške soteske do Blejskega gradu in otoka, ter vmesne zaplete. Kremna rezina se ne izkaže kot najboljše skrivno mesto za zaročni prstan, pri premagovanju stresa pa jim pomaga tepkovo žganje.

Kratek film, ki si ga je mogoče ogledati na spletni strani Turizma Bled, je nastal v sodelovanju mednarodne ekipe. Na filmsko platno sta ga ponesla Ciril in Katarina Jazbec, ki delujeta pod imenom produkcijske hiše Tent film. V zasnovo zgodbe je bil vključen ameriški profesor umetnostne zgodovine, kolumnist in popotnik Noah Charney, ki že vrsto let živi v Sloveniji.

Slednji je tudi avtor podkasta Bled - je to najlepši kraj na svetu?, ki v 12 epizodah osvetljuje lepote Bleda, lokalno prebivalstvo, kulinariko in doživetja. Epizode govorijo o Blejskem gradu in otoku, čebelarstvu, pohodništvu, počitnicah z otroki, zelenem in trajnostnem Bledu, mitih in legendah. Gost podkasta je tudi zgodovinar in etnolog Janez Fajfar, ki je 16 let županoval Bledu.

Turizem Bled se je za lansiranje zvočne oddaje odločil zaradi visoke vključenosti poslušalstva in trenda selitve radia na splet. Aktualni podatki kažejo, da v ZDA podkaste posluša več kot 82 milijonov poslušalcev, v Sloveniji pa skoraj tretjina poslušalcev. Med njimi prevladujejo mladi do 35 let, ki oddaje poslušajo med gospodinjskimi opravili, vožnjo, vadbo, nakupovanjem in drugimi aktivnostmi.

Prihodnje leto bo po vzoru uspešnice Slovenologija izšla tudi Charneyeva knjiga Bledologija, ki bo vsebovala zapise o zanimivih krajih, osebah in lokalnih šegah ter običajih gorenjskega dela Julijskih Alp, in sicer na drugačen način, kot smo ga vajeni iz tipičnih turističnih vodičev. V skladu s strategijo turističnega razvoja Bleda, je Turizem Bled z namenom razbremenitve središča kraja Charneyja spodbudil k nastanku knjige z željo, da bi v njej raziskal in predlagal aktivnosti v okolici Bleda.