Janševa koalicija pred razpadom? V SMC odgovarjajo ...

Večji del opozicije - LMŠ, Levica, SD in SAB - se je poenotil pod pobudo Jožeta P. Damjana, ki je predlagal ustanovitev Koalicije ustavnega loka (KUL), da pa bi lahko zamenjali vlado Janeza Janše s konstruktivno nezaupnico, potrebujejo v parlamentu 46 glasov. Zaenkrat so dobili košarico Nove Slovenije Mateja Tonina in Stranke modernega centra Zdravka Počivalška.



Potem ko sta Damjanovo pobudo zavrnila Počivalšek in Tonin, Desus pa še ni rekel, ali bi bil pripravljen sodelovati v novi vladi, je nekdanji minister v prvi Janševi vladi v intervju zatrdil, da že imajo potrebnih 46 glasov. Politična matematika je jasna; KUL mora v svoje vrste zvabiti ne le Desusovih poslancev, ampak bi potreboval tudi še najmanj dva glasova poslancev SMC. Zato so bili ti poslanci v zadnjih tednih pogosto na tnalu, saj naj bi padale ponudbe za prestope. Iz SMC so danes sporočili, da je Počivalšek na srečanju s poslansko skupino stranke predstavil vsebino pogovora z Damijanom. »Vseh osem poslank in poslancev je enotno podprlo odločitev vodstva stranke, da sestavljanje nove vlade ni smiselno,« so spororčiliiz stranke, ki je pod vodstovom Mira Cerarja na volitvah leta 2014 dosegla najboljši rezultat v zgodovini Slovenije.



»Namesto spodkopavanja delovanja vlade, je sedaj nujno sodelovanje vseh družbenih in političnih sil. SMC je stranka dialoga in sodelovanja, ki želi presegati škodljivi razkol v političnem prostoru. Slovenija se sooča z zdravstveno in ekonomsko krizo, ki terja operativno in učinkovito delo. Sodelovanje v koaliciji poteka korektno in učinkovito, želeli pa bi več konstruktivnega pogovora z opozicijo,« so še sporočili iz stranke. »Težave pred nami so prevelike, da bi jih lahko premagali ob tako ostrem boju med koalicijo in opozicijo,« je poudaril Počivalšek: »Zato pozivam vse, tako opozicijo, kot tudi naše koalicijske partnerje, da vsi skupaj umirimo način komuniciranja in naredimo še en poskus oblikovanja širokega partnerstva med vlado in opozicijo za spopad s tem največjim izzivom trenutnega časa.«



Čas je, da presekamo špekulacije o možnostih konstruktivne nezaupnice in se namesto tega posvetimo boljšemu sodelovanju vseh pri zajezitvi epidemije in ukrepih za gospodarsko in zdravstveno okrevanje. Samo skupaj lahko premagamo epidemijo, so še zapisali v stranki, ki bi lahko bila, ali pa vsaj nekateri njeni poslaci, jezičk na tehtnici.